نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار مقادير وأسرار طريقة أشهر حلواني لعمل صوابع زينب بلون ذهبي يخطف العين وقرمشة أروع مما تتخيل و مذاق أروع من أن يوصف في المقال التالي

طريقة عمل صوابع زينب، صوابع زينب حلوى مصرية أصيلة و مكون أصيل من مكونات ثقافة المطبخ المصري، طبخها سهل و سريع . مذاقها رائع و مبهج. لونها ذهبي مفرح للعين. هي الحلوى الأولى و المفضلة للرحلات لأنها لا تحتاج لأدوات مائدة لأكلها ، يكفي فقط جونتي من البلاستيك وذلك لكي لا يحتاج الإنسان إلى غسل يديه بعد أكلها. إضافة لكل ما سبق فهي سهلة الصنع و لا تحتاج لوقت طويل أو لجهد كبير فتابعي معنا هذا المقال لتعرفي على مقادير و أسرار عمل صوابع زينب مقادير و مكونات صوابع زينب عدد إثنين كوب من دقيق القمح الفاخر

نصف كوب ماء من دقيق البسبوسة أو السميد

نصف كوب ماء

ملعقتان أرز من السكر

عدد ثلاثة ملاعق زيت نباتي فاخر مثل زيت الذرة أو عباد الشمس

عدد ملعقتي أرز من السمن البلدي الجاموسي الفاخر

في حال عدم توافر السمن البلدي الجاموسي الفاخر يتم إستخدام الزبد الفلاحي الطبيعي الفاخر و بنفس الكمية ملعقتان أرز

قليل من الملح

فانيليا فاخرة من العطار

قدر يسير جدآ من الخميرة ملىء ربع ملعقة شاي صغيرة مكونات و مقادير شربات صوابع زينب كوب كامل ممتلىء من الماء

فانيليا فاخرة من عند العطار

ملىء كوبين و نصف الكوب من السكر خطوات عمل شربات صوابع زينب نحضر إناء عميق نسبي

نملأه ماء و نضعه على نار متوسطه

نضيف السكر مع التقليب حتى يبدأ في الغليان

هنا نضيف الفانيليا و يمكن إضافة بعض من عصير الليمون على حسب تفضيل المذاق مع التقليب المستمر

بعد دقيقتين من الغليان المستمر و التقليب نرفع الشربات من على النار و نتركه ليبرد طريقة عمل صوابع زينب في إناء عميق نضع ما سبق تجهيزه من مقادير و كميات دقيق القمح و دقيق البسبوسة أو دقيق السميد و الملح و السكر و الفانيليا ثم نقلب كل المكونات تقليبآ جيدآ

نصيف ما سبق تحضيره من الزيت و السمن أو الزيت و الزبد

نقلب كل ماسبق إضافته حتى تتكون عجينة

على نصف كوب ماء نضيف ربع ملعقة خميرة و التي سبق تجهيزها في المكونات و المقادير مع التقليب المستمر

نضيف الخميرة و الماء للعجينة بالتدريج مع العجن المستمر

نغطي العجينة بقماش أبيض و نتركها خمس دقائق

نقطع العجينة على شكل كور أو أصابع

نقوم بقلي أصابع العجينة التي شكلناها في زيت مغلي مسبقآ

بعد أن يتم قليها جيدآ و يصبج لونها ذهبي نخرجها من زيت القلي و نسقيها بالشربات و نقدمها عمر شويل - جدة أسرار مقادير وأسرار طريقة أشهر حلواني لعمل صوابع زينب بلون ذهبي يخطف العين وقرمشة أروع مما تتخيل و مذاق أروع من أن يوصف - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار مقادير وأسرار طريقة أشهر حلواني لعمل صوابع زينب بلون ذهبي يخطف العين وقرمشة أروع مما تتخيل و مذاق أروع من أن يوصف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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