كعك بسمسم بأسهل وأسرع طريقة هش وخفيف وبمذاق لذيذ أحلى من المخابز

كعك بسمسم ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية التي تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو كما تفضلون، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما أنه يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، بالإضافة إلى أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المخابز، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بكل سهولة، وبمكونات بسيطة أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما يمكنكم تجربة فطائر للفطور الصباحي وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كعك بسمسم بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات كعك بسمسم

يتكون كعك بسمسم من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب حليب دافئ.

4 أكواب من الدقيق.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

2 ملاعق كبيرة من السمسم المحمص.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة.

بيضة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

باكيت فانيليا.

رشة ملح.

مقادير الوجه

4 ملاعق كيرة من العسل الأسود.

كوب ماء.

كوب سمسم محمص.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كعك بسمسم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء العجان، ثم نضيف إليه الحليب الدافئ والخميرة الفورية والسكر، ثم نقلب جيدا حتى حتى تذوب المكونات

ثم نترك الخليط حتى تتفاعل الخميرة.

ثم نقلب الخليط ونضيف إليه البيضة والفانيليا والزبدة والدقيق والبيكنج بودر والسمسم والملح، ثم نعجن جيدا بالعجانة (ومن الممكن باليد) حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء ونغطيها بكيس بلاستيك، ثم نتركها تختمر في مكان دافئ.

ثم نشكل العجينة بعد اختمارها إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم، ثم نغطيهم بفوطة مطبخ نظيفة حتى لا يجف وجه العجين.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه العسل والماء ونقلب جيدا.

بعد ذلك نمد كرة العجين باليد قليلا، ثم نقوم بعمل فتحة فيها في المنتصف بقطاعة دائرية صغيرة.

ثم نغمسها في خليط العسل، ثم في السمسم من الجهتين، ثم نرصها في صينية فرن.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نغطي الكعك بفوطة مطبخ نظيفة ونتركه يختمر في مكان دافئ.