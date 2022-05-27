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طريقه عمل طاجن الدجاج بالبطاطس مع مخلل الباذنجان في المنزل بطريقه سهله وبسيطه وسريعه التحضير حيث يعد طاجن الدجاج بالبطاطس من الوجبات الرئيسية التي يمكن أن تقدم في العديد من المناسبات بجانب الارز أو الخبز أو العديد من المقبلات حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل طاجن الدجاج بالبطاطس صدور دجاج أو دجاجه كامله مقطعه حسب الرغبة.

اربع حبات من البطاطس متوسطه الحجم مقطعه.

سته فصوص من الثوم المقطع إلي قطع صغيره.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

ثلاثة ملاعق كبيره من عصير الليمون.

ملعقه كبيره من الزبدة أو السمن حسب الرغبة.

ثلاثة ملاعق كبيره من زيت الزيتون.

نصف ملعقه صغيره من البهارات المشكلة.

ربع ملعقه صغيره من الكمون. طريقه تحضير طاجن الدجاج بالبطاطس نبدأ بغسل الدجاج جيدا ثم نقوم بتقطيع البطاطس إلي حلقات متوسطه الحجم تقريبا.

نحضر أناء كبير ثم نضع كل من البطاطس مع الزبدة والملح ونقلبهم.

في أناء كبير نضع الدجاج ونقوم بتتبيل بالملح والفلفل الأسود مع نصف ملعقه صغيره من البهارات والثوم وزيت الزيتون وعصير الليمون والكمون جيداً.

نحضر طاجن الفرن ونبدأ بوضع البطاطس ثم نضع الدجاج بعد التتبيل جيدا ثم نضيف ربع كوب من الماء الساخن.

نحضر ورق الفرن ونغطي الطاجن جيدا ثم نضع الطاجن في الفرن لمده خمسه عشر دقيقه تقريبا وعلي درجه حراره 180 درجه ثم يرفع ورق الفرن من علي الطاجن.

يترك الطاجن في الفرن لمده لا تقل عن نصف ساعه أو حتي يتم الطهي جيدا. مقادير عمل مخلل الباذنجان كيلو غرام من الباذنجان صغير الحجم.

فلفل اخضر مفروم.

ليمون مقطع شرائح.

3 فص من الثوم المفروم.

رشه من السكر.

2 ملعقه كبيره من الخل.

ملح حسب الرغبة.

2 ملعقه كبيره من عصير الليمون.

فلفل احمر مفروم. طريقه تحضير مخلل الباذنجان نبدأ بغسل الباذنجان ثم يوضع علي النار في الماء والسكر ثم يرفع قبل ان يتم الطهي.

نقوم بخلط الفلفل الحار المفروم مع الثوم والملح والفلفل الأحمر وعصير الليمون جيداً حتى تتمازج المكونات.

بواسطة السكين نقوم بعمل فتحات في حبات الباذنجان ونقوم بحشو الباذنجان بحشوة الفلفل.

نضع الباذنجان مع الليمون في أناء كبير ثم نقوم بخلط الملح والخل مع كوب من الماء تقريباً ثم نضيف الخليط علي الباذنجان.

يترك الباذنجان مع الخليط لمده لا تقل خمسه أيام ثم يوضع في الثلاجة ويصبح جاهز للتقديم. عمر شويل - جدة طريقه عمل طاجن الدجاج بالبطاطس مع مخلل الباذنجان في المنزل

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