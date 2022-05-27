بنصف كوب من الزيت اصنعي كعك التمر والسمسم بطعم رائع ولذيذ

كعك التمر والسمسم ، من المخبوزات الهشة والجميلة التي يتم تحضيرها بكل سهولة داخل المنزل لها رائحة وطعم رائع يختلف عن أي نوع آخر من المخبوزات، تعتبر من المخبوزات المغذية والمفيدة التي تمد الجسم بالطاقة فهي من أفضل المخبوزات التي يمكن تناولها في وجبة الإفطار لاحتوائها على التمر والسمسم الذي يحمل كل منهما فوائد هامة جداً للجسم، وتعتبر مكونات هذا الكعك من أبسط المكونات التي يمكن استخدامها فهي متوفرة داخل كل منزل ولا يخلو أي بيت منها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كعك التمر والسمسم بخطوات سهلة وبسيطة من خلال موقعنا موقع ثقفني الإخباري.

مكونات عمل كعك التمر والسمسم بالمنزل

يتكون الكعك من مكونات بسيطة سهلة هي كما يلي:ـ

4 أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

2 ملعقة من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة ونصف من السكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكمنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الحليب الدافئ.

للحشوة

نصف كيلو من التمر

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

للوجه

بيضة .

رشة من النسكافيه العجوة.

كوب من السمسم الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة خل.

طريقة التحضير

يتم تحضير كعك التمر والسمسم بخطوات بسيطة داخل المنزل هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بإضافة الدقيق والملح والبيكنج بودر ثم نضيف الحليب المجفف والخميرة والسكر. ثم نقلب المكونات الجافة مع بعضها البعض حتي تتجانس تماماً، ثم نضيف إليها الزيت ونقلب المكونات. يضاف الحليب الدافئ تدريجياً ونعجن المكونات باليد حتي تتشكل لدينا عجينة ناعمة وطرية. نغطي العجينة بكيس بلاستك وتترك حتي ترتاح لمدة خمس دقائق فقط. ثم نضع في طبق العجوة ثم نضيف إليها الهيل والزبدة ونعجن المكونات جيداً، ثم نقوم بتقسيمها إلي كرات متوسط الحجم. ثم نفرد كل كرة على شكل رول طويل يشبه الأصابع ثم يترك جانباً حتي يستخدم للحشو.

طريقة تشكيل العجينة