نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية على الفحم بتتبيلة الحاتي السرية بطعم وريحة رهيبة في المقال التالي
تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل الكفتة في المنزل بنفس الطعم الذي يقوم بعمله الحاتي، حيث يعتبر الحاتي هو من يقوم بعمل الذ كفتة وبنكهات مختلفة وتقوم العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار بشراء الكفتة من محلات المطاعم الخارجية من الحاتي ويرجع السبب في ذلك إلى أن الحاتي يعمل على تقديمها بطعم شهي وجميل، ولكن علينا دائما المحافظة على صحتنا وصحة أبنائنا باننا نقوم بعمل الكفتة في المنزل وعلينا تجنب شرائها من الحاتي حيث من المحتمل أن تكون هذه الكفتة معرضة للتلوث الذي يعمل على إصابة العديد من الناس بالكثير من الامراض التي تؤدي في النهاية إلى الوفاة لذلك علينا بعملها في المنزل.
ويمكننا تناول الكفتة في وجبات الغذاء أو وجبات العشاء مع العديد من المقبلات والإضافات التي ترغبين بها مثل البطاطس المقلية أو الأرز أو المكرونة ويعتبر السر الاساسي الذي يميز كفتة الحاتي وكفتة المنزل هي البهارات التي يتم إضافتها للحمة الكفتة، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل ونقدم إليكي مكونات عمل هذه الكفتة لتقديمها بالذ طعم وبأشهى رائحة.
مكونات عمل كفتة الحاتي في البيت
- كيلو واحد من اللحمة المفرومة.
- نصف كوب واحد من البقسماط الناعم.
- نصف كوب واحد من الكزبرة الخضراء والبقدونس الأخضر.
- حبتان إثنان من البصل المفروم.
- حبتان إثنان من الفلفل الأخضر المفروم.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من جوزة الطيب.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.
طريقة عمل وصفة كفتة الحاتي في البيت
- أحضري الكبة الكهربائية وضعي بها كيلو اللحمة المفرومة مع حبتان إثنان من البصل مع حبتان إثنان من الفلفل الأخضر مع نصف كوب واحد من البقسماط ونصف كوب واحد من الكزبرة الخضراء.
- بعد وضع هذه المكونات في الكبة قومي بخلطها جيدا حتى تصبح مفرومة جيدا.
- بعد ذلك قومي بتفريغها في وعاء كبير وضعي به نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة والبهارات المشكلة والزيت وقومي بعجنهما جيدا وقومي بإدخالها في الثلاجة لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك قومي بتشكيل عجينة الكفتة على شكل أصابع ثم قومي بوضعها في صينية وقومي بإدخالها في الفرن واتركيها حتى تنضج وتأخذ اللون البني.
- بعد الوصول إلى هذا اللون قومي بإخراجها من الفرن وضعي بين اصابع الكفتة حبات فحم ساخنة واتركيها قليلا، ثم قومي بتقديمها في طبق تقديم بألذ طعم ورائحة نفاذة.
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