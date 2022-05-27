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الطريقة الصحيحة لتحضير القرص الفلاحى الطرية، هناك الكثير من السيدات والأمهات الذين يبحثون عن الطريقة الصحيحة لعمل القرص الطريه الفلاحى، حيث يفضل الجميع دائما تناول المعجنات الفطائر السريعة و الخفيفة في وجبة الإفطار أو بين الوجبات، لذلك نقوم بشراء البسكويت والمعجنات من الأفران والخارج بشكل دائم، ولأن الجميع يحبون تناول الوصفات التقليدية التي تعودنا على تناولها في الصغر تحرص الأمهات على تحضير مثل هذه المعجنات من المنزل، وسنقدم لكم الطريقة الصحيحة لتحضير القرص الفلاحى الطرية و الهشة والخفيفة مثل زمان. مقادير القرص الفلاحى الطرية كيلو دقيق.

كوب زبادي.

ربع كوب ماء دافيء للعجن.

كوب زيت على زبدة.

2 ملعقة كبيرة قشطة.

كوب ماء دافيء.

3 ملعقة كبيرة لبن بودر.

باكيت بيكينج بودر.

ملعقة كبيرة ونصف خميرة.

ملعقة كبيرة ونصف سكر.

رشة ملح. الحشو طريقة تحضير القرص الفلاحى الطريه في البداية نأتي بوعاء ونقوم بوضع ربع كوب من الماء الدافئ والخميرة والسكر ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

نترك خليط الخميرة حتى يتفاعل ويرتفع حجمها ويكون رغوة.

بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونقوم بنخل الدقيق ونضعها في الوعاء.

ثم نضع الملح والبيكنج بودر والحليب البودر ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

بعد ذلك نضيف الزبادي والقشطة و الزيت ونقلبهم مع بعضهم حتى يصبح الخليط مثل حبات الرمل.

نضيف الزبدة و خليط الخميرة على القرص الفلاحى ونقلب المكونات مع بعضهم.

بشكل تدريجي نقوم بإضافة الماء الدافئ ونقوم بعجن القرص باليد أو بالعجان حتى تحصلي على عجينة طرية.

نغطي القرص الطرية ونتركها في مكان دافئ للتخمير.

عندما تتخمر القرص الطرية لمدة ساعة نقوم بتقطيع القرص إلي قطع متساوية الحجم.

نقوم بفرد القطع وحشوها بعجوة ونغلقها جيدًا ونضغط عليها بشكل بيضاوي.

بعد ذلك نقوم برص القرص الفلاحى الطرية في صينية مدهونة بالزيت ونترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.

ثم ندخل القرص في الفرن على درجة حرارة 200 درجة حتى تأخذ اللون الذهبي من الاسفل.

يمكننا إشعال الشواية لكى تأخذ لون ذهبي من الوجة.

نخرجها من الفرن ونتركها حتى تهدأ ثم نقدمها للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة الطريقة الصحيحة لتحضير القرص الفلاحي الطرية بطعم و ريحه زمان هش وخفيف بخطوات سهلة وسريعة - ثقفني

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