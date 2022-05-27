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عمر شويل - جدة وصفة سريعة المفعول لتطويل وتنعيم الشعر في أسبوع لشعر مثل ملكات الجمال، الشعر هو عنوان الجمال لدي المرأة ولهذا ترغب في تطيله وتكثيف باستخدام كافة الطرق، ولكن المنتجات الكيميائية ليست الحل الأمثل وذلك لأن لها تأثير سلبي علي الشعر علي المدي الطويل، مما تعد المواد الطبيعية هي أفضل طريقة للحصول علي شعر ناعم وكثيف، ويعتبر ماء البصل من أفضل المقادير الطبيعية التي تعمل على معالجة الشعر وتقويته وتنعيمه وكذلك ترطيبه، وهذا بسبب أنه يتضمن على مقدار كبير من الكبريت، لذا ينصح باستخدامه للحصول علي نتيجة سريعة.

وصفة سريعة لتطويل وتنعيم الشعر في وقت قياسي لشعر جذاب

تطويل وتنعيم الشعر هو خطوة هامة للعناية بجمال وصحة الشعر وحتي تتمتعي بمظهر مثالي.

ولذلك تلجأ أغلب النساء إلي منتجات العناية بالشعر مثل البلسم أو الكريم للحصول علي أفضل نتيجة.

ولهذا سوف أقدم لكم وصفة سريعة المفعول لتطويل وتنعيم الشعر في أسرع وقت.

وصفة ماء البصل وزيت الخروع لتطويل وتنعيم الشعر في أسبوع



يتضمن ذلك المزيج على الكثير من الفوائد من ضمنها، حماية الشعر من حدوث التساقط وتحفيز نمو الشعر،

كما أن يعمل على تعزيز نمو الشعر الذي من الممكن وصوله إلى خمس أضعاف المقدار العادي

المكونات

اثنان معلقة من عصير البصل.

اثنان ملعقة من زيت الخروع.

طريقة التحضير

في البداية يجب خلط زيت الخروع مع عصير البصل.

بعد الخلط الجيد لهم، يتم وضعه على فروة الشعر قبل غسل الشعر بساعة بالبلسم والشامبو باستخدام الماء الدافئ.

من الممكن أن تطبق تلك الوصفة لمدة مرتين أو ثلاثة كل أسبوع.

وصفة البصل والعسل سريعة المفعول لتطويل وتكثيف الشعر

يكون من السهل أن يتم صناعة وصفة العسل والبصل للشعر، فهي من ضمن الوصفات التي تساهم في تطويل وتكثيف الشعر والمقادير الخاصة بتلك الوصفة هي كالتالي:

اثنان ملعقة من عصير البصل.

ملعقة واحدة من العسل.

ثلاث قطرات من زيت اللافندر حسب الرغبة.

الخطوات

خلط عدد اثنين ملعقة صغيرة من عصير البصل مع ملعقة حجمها صغير من العسل وزيت اللافندر.

وضع المزيج على الشعر وتركه عليه لمدة ثلث ساعة.

شطف الشعر جيدًا باستعمال البلسم والشامبو والماء الدافئ.

وصفة البصل والليمون لزيادة نمو الشعر

يتضمن الليمون على فيتامين سي الذي يعمل على إنتاج الكولاجين، كما أن العصير يساهم في تقوية بصيلات الشعر مع الابتعاد عن حدوث مشكلات على سبيل المثال قشرة الشعر.

كما أنه يعمل على الموازنة بين مستويات الأس الهيدروجيني لفروة الشعر مما يشمل على نمو وتكثيف الشعر بدون أي عوائق.

المكونات

ملعقة حجمها كبير من عصير البصل.

ملعقة حجمها كبير من عصير الليمون.

طريقة التحضير