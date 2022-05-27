طريقة عمل كيكة الزبادي اليومية الاقتصادية بمقادير مظبوطة وبطعم هش وخفيف

بخمس حبات من البيض عليكي بعمل اشهى نوع من الحلويات وهي كيكة الزبادي القطنية الهشة، حيث تعتبر كيك الزبادي من افضل أنواع وأصناف الحلويات ويرجع السبب في ذلك هو أن كيكة الزبادي لا تحتوي على كميات كبيرة من السكر على عكس باقي أنواع الحلويات الاخرى بالإضافة إلى أن كيكة الزبادي يمكننا عملها في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة وغير مكلفة ويمكننا تناول هذا الكيك في وجبات الإفطار مع الشاي او الحليب أو العصائر وكذلك يمكننا تناولها كنوع من أنواع الحلويات بعد وجبات الغذاء والعشاء، ومن المعروف عادة أن كيك الزبادي من الحلويات المتعددة طرق التحضير والمكونات لذلك عندما تقوم بها السيدات في المنزل لا يتمكنون من الحصول على الطعم الهش والقطني الرائع.

ولكن توجد لدينا وصفة بسيطة لعمل كيكة الزبادي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة وعليكي بعملها وسوف تحصلين في النهاية على الطعم الرائع والقطني الهش الذي ترغبين في الحصول عليه، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة كيك الزبادي ونقدم إليكي المكونات الصحيحة التي يحتاجها هذا الكيك لعملها بالطعم الذي ترغبين به.

مكونات عمل وصفة كيك الزبادي الهشة القطنية

خمس حبات من البيض.

كوب واحد وربع من الدقيق.

كوب واحد إلا ربع من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ربع كوب من جوز الهند.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد من السمنة السائلة.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا.

كمية من الشربات.

طريقة عمل وصفة كيك الزبادي الهشة القطنية