نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوي وصفة منزلية لتفتيح وتبييض الوجه والرقبة وإزالة أي بقع وتصبغات من أول استخدام في المقال التالي

وصفات لتبييض الوجه والرقبة، تعد مشكلة اسمرار الوجه والرقبة التي تعانى منها بعض السيدات، ويتسبب في اسمرار الوجه والرقبة التعرض الزائد للشمس الضارة، وأيضاً عدم الاهتمام بالبشرة من حيث قلة شرب الماء وقلة الترطيب واستخدام بعض الكريمات المبيضة للبشرة وهى الأكثر ضرراً على البشرة، فسوف نقوم بالبحث عن وصفات طبيعية لعلاج هذه المشكلة وإعادة البشرة إلى طبيعتها. خليط عصير الليمون وماء الورد لتفتيح الرقبة المكونات:- ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الورد. الخطوات:- نقوم بمزج عصير الليمون مع ماء الورد ثم نقوم بدهن الرقبة بها بواسطة الاصابع أو قطعة من القطن.

يترك هذا الخليط على الرقبة طوال الليل حتى الصباح ثم يغسل جيداً.

يجب الاستمرار على هذا الخليط حتى نلاحظ تفتيح الرقبة الداكنة. خليط صودا الخبز مع الماء لتفتيح الرقبة المكونات:- ملعقة من صودا الخبز.

ملعقتين من الماء. الخطوات:- نخلط المكونات جيداً في بوله ثم نقوم بوضعه على الرقبة بالكامل.

ثم تترك على الرقبة لمدة ساعتين على الأفل ثم تشطف جيدا بالماء. خليط الحليب البودر مع العسل الأبيض لتفتيح الوجه المكونات:- ملعقة من الحليب البودر.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من عصير الليمون. الخطوات:- نضع الحليب مع العسل في وعاء صغير ونضيف عليه عصير الليمون ونقلب جيدا.

نضع الخليط على الوجه كاملاً ويترك على البشرة لمدة نصف ساعة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر.

تستخدم هذه الوصفة مرتين أسبوعياً. خليط الموز وزيت الزيتون المكونات موزة ناضجة.

ملعقة أو اثنين من زيت الزيتون. الخطوات:- نقوم بهرس الموزة جيدا بالشوكة ثم نضع عليها زيت الزيتون ونقلبها جيدا.

ثم نضع الخليط على البشرة على الوجه ويترك لمدة ربع ساعة على الوجه.

نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر جيداً.

يستخدم هذا الخليط مرتين أسبوعياً حتى ظهور النتيجة المطلوبة. خليط الطماطم لتفتيح الوجه والرقبة المكونات:- ملعقتين من عصير الطماطم.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل. الخطوات:- نضع الطماطم مع عصير الليمون ونضيف عليهم الحليب ونقلب جيدا.

نضع الخليط على الوجه والرقبة بالكامل ويترك على البشرة لمدة نصف ساعة ويشطف جيداً.

يجفف الوجه والرقبة جيدا بالمنشفة ويوضع كريم مرطب على البشرة.

يستخدم هذا الخليط مرتين في الأسبوع. عمر شويل - جدة قوي وصفة منزلية لتفتيح وتبييض الوجه والرقبة وإزالة أي بقع وتصبغات من أول استخدام - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوي وصفة منزلية لتفتيح وتبييض الوجه والرقبة وإزالة أي بقع وتصبغات من أول استخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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