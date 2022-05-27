كريم بذور الكتان لتفتيح البشرة ومعالجة عيوب الجلد وترطيبه ومقاومة التجاعيد طبيعيا

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عمر شويل - جدة كريم بذور الكتان لتفتيح البشرة، يعتبر كريم بذور الكتان من مكونات التجميل الطبيعية التي يساعد في تفتيح البشرة، تبحث العديد من النساء على طريقة طبيعية تعالج مشاكل البشرة بدون ضرر، بذور الكتان يحتوي على مادة مثل الجل التي تساعد على ترطيب الوجه والقضاء على التجاعيد سريعا، في هذا المقال نطرح لكم وصفات وفوائد بذور الكتان.

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فوائد كريم بذور الكتان

هناك العديد من فوائد بذور الكتان ومن هذه الفوائد نقرأها فيما يلي.

يساعد كريم بذور الكتان في التخلص من التجاعيد ويجعل البشرة خالية من الترهلات.

يساعد في تفتيح البشرة ويعطيها لمعان كما أنه يعمل على التخلص من البقع الداكنة مما يجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية.

يعالج كريم بذور الكتان التهابات المتواجدة على البشرة ويهدئ من الاحمرار كما أنه يساعد في تخفيف الحكة.

يعمل على علاج حب الشباب مما يجعل البشرة صافية بدون حبوب على الوجه.

يساعد بذر الكتان بشكل كبير في التخلص من الدهون المتواجدة على البشرة على أصحاب البشرة الدهنية استخدام كريم بذر الكتان حتى تصبح البشرة خالية من الدهون.

تحضير بذور الكتان

هناك العديد من الطرق لتحضير كريم بذور الكتان ومنها ما يلي.

طريقة عمل بذور الكتان

المكونات:

كوب من بذور الكتان.

نصف لتر من الماء.

طريقة التحضير

نضع بذور الكتان في وعاء ثم نضيف الماء ونقلب جيدًا ثم نضعه على نار متوسطة لمدة ٢٠ دقيقة، ونتركه حتى يكون مثل الجل ثم نرفعه من على النار. الخطوة التالية نقوم بتصفية الجل من البذور بالمصفى ثم يتم وضعه في زجاجة ونستخدمه عند الحاجة.

طريقة عمل كريم بذور الكتان

هناك العديد من الطرق المختلفة لتحضير كريم بذور الكتان ومنها نسردها لكم في السطور التالية.

الطريقة الأولى (المكونات) :

٢ ملعقة من جل بذور الكتان.

ملعقة ونصف نشا.

نصف ملعقة زيت زيتون

طريقة التحضير

نضع بذور الكتان وزيت الزيتون والنشا في إناء ونقلب جيدًا بعد ذلك يتم وضع الكريم على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر سوف تتفتح لون البشرة لدرجة كبيرة.

الطريقة الثانية (المكونات) :

٢ ملعقة من عصير اليمون.

٣ معالق جل بذور الكتان.

ملعقة ونصف ماء ورد.

نضع جميع المكونات في وعاء ونقلبهم جيدًا ثم نقوم بوضع الخليط على الوجه ونتركه لمدة ٣٠ دقيقة ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ.