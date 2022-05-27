بطريقة سهلة هتقلي الباذنجان بدون نقطة زيت مقرمش وصحي

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طريقة قلي الباذنجان بدون زيت، يعتبر الباذنجان من الخضروات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها في مختلف الأكلات وأيضاً يدخل. الباذنجان في الكثير من الأكلات مقل المحاشي ويضاف أيضاً الي الأرز ويتم وضعه على صلصة الطعام أو من الممكن أن. يؤكل لوحدة مقلي ويعتبر الباذنجان المقلي من أشهي وأطيب الأكلات التي يتم إعدادها بجانب البطاطس المقلية، وأيضاً الباذنجان يحتوي. على مسامات مثل الإسفنج يقوم بامتصاص الزيت أثناء عملية القلي. طريقة قلي الباذنجان بدون الزيت من الممكن القيام بقلي الباذنجان بعد القيام بتقشيره أو بقشرة حسب الرغبة ولا يوجد فرق بين قلي الباذنجان بالقشرة أو. قليه من دونها.

ومن أفضل الطرق لقلي الباذنجان التي يوصي بها هي القيام بتقطيع الباذنجان إلى شرائح وبعد ذلك نقوم بوضعها في وعاء. يوجد به كمية من الماء المغلي ويوجد به معلقتين من الملح.

وبعد ذلك نقوم بترك الباذنجان في الماء المغلي من خمس الي عشر دقائق حتى يتغير لون الماء الذي يوجد بها الباذنجان إلى اللون البني.

بعد ذلك نقوم بتصفية الباذنجان من الماء ونتركه لمدة خمس دقائق حتى يتصفى بشكل كامل.

وبعد ذلك نقوم بوضع كمية جيدة من الزيت المضغوط في المقلاة ونضع عليه الباذنجان المقطع الي شرائح ونتركه لمدة دقيقتين.

ونقوم بقلب شرائح الباذنجان على الوجه الثاني حتى يتحول لون الباذنجان إلى لون ذهبي محمر وينضج بشكل كامل.

وبعد ذلك نقوم بإزالة الباذنجان ومن الممكن القيام باستخدام قطعة من القماش نظيفة أو منديل مطبخ لامتصاص الزيت أو الماء من الباذنجان. وصفة أخري جديدة للباذنجان المقلي بدون زيت يوجد طريقة أخرى لقلي الباذنجان بدون زيت وهي: القيام أولاً بتقطيع الباذنجان إلى شرائح حجمها حسب الرغبة، وبعد ذلك نضعها في صينية ونرش عليها ملح. ونتركهم لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق حتى يخرج الباذنجان الماء الموجود فيه، وبعد ذلك نضع الباذنجان في الدقيق ونخرجه مباشر بحيث تكون طبقة دقيق خفيفة على الوجهين. وقد ذكرنا سابقاً عن طريقة فلي البطاطس بدون نقطة زيت ونستبدلها بتحضيرها في الفرن. وبعد ذلك نقوم بتسخين الزيت الموجود في المقلاة بشكل جيد ونضع بعد ذلك شرائح الباذنجان بشكل مباشر في الزيت الساخن ونقلبهم بشكل مستمر حتى يأخذ الباذنجان اللون الذهبي المحمر. عمر شويل - جدة بطريقة سهلة هتقلي الباذنجان بدون نقطة زيت مقرمش وصحي - ثقفني

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