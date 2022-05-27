نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقتين بس لو ضفتيهم على الكبدة مش هيكون ليها ريحة زفارة حولت الكبدة المتلجة لبلدي ومش هتبقى غامقة في المقال التالي
التخلص من زفارة الكبدة الكبدة من الأطعمة المفضلة لدى العديد من الأشخاص، فهم يفضلونها عن أي شيء آخر ويقوم الجميع بعملها وتنفيذها من خلال بعض من الوصفات الخاصة، ولكن هناك من ينفر منها بسبب رائحة الزفارة المتواجدة بها، حيث لا نقدر في بعض الأوقات من تناولها بسبب ذلك، ولكن بعد اليوم ستتمكنون من وصفة بسيطة للغاية تساهم في التخلص من الرائحة الكريهة والزفارة بسهولة كبيرة.
التخلص من زفارة الكبدة
لا داعي للقلق بعد اليوم فقط بضعة خطوات بسيطة تساهم في التخلص من رائحة الزفارة بشكل تام، حيث أن عليكم القول وداعًا لأي شيء يمكن أن يمكنكم من تناول أشهى المأكولات على الإطلاق َهي الكبدة، وسنتعرف على الطريقتين التي يمكن من خلالهم التنظيف بهذا الشكل:
- الطريقة الأولى
هناك بعض من التوابل التي يمكن أن نستخدمها في في التخلص من الزفارة بشكل تام، علينا أن نقوم بتقطيع الكبدة بأول الأمر بشكل متساوي، ومن ثم نضيف إليها بعض من التوابل التي تتمثل في عصير الليمون مع الكمون والملح والفلفل وخلطهم معا، وترك كل ذلك لمدة تصل إلى خمسة دقائق، أكثر من ذلك يمكن أن يجعل الكبدة تتفتت وتفقد أنسجتها من الداخل.
- الطريقة الثانية
حيث أنه في هذه الطريقة عليكم عدم غسل الكبدة بشكل تام حتى لا تفقد فوائدها من الداخل، والطريقة الثانية للتخلص من الزفارة بشكل تام وهي من خلال وضعها بداخل الحليب وذلك لفترة اصل حتى ربع ساعة كاملة، ومن ثم نقوم بإخراجها وتقطيعها وكذلك طهيها بشكل سلس للغاية كما تعودنا بشكل دائم، حيث تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق للتخلص بشكل تام من أية روائح كريهة، وفي موضوعاتنا القادمة سيكون هناك وصفات أخرى كثيرة
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