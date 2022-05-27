نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة عبقرية لتنظيف الكرشة بدون حك بمكون مش هيخطر علي بالك وفي 3 دقائق فقط في المقال التالي
الكرشة من الأصناف المصرية، وكثير من الأشخاص يحبون تناولها وخاصتا الكبار، فهي مفيدة جدا للجسم وتجعله يشعر بالطاقة والنشاط، ولكن لا تفضل سيدة المنزل تحضيرها لأنها تأخذ منها وقت طويل في تنظيفها وأيضا في تحضيرها، ومن الممكن بعد بذل وقت طويل في تنظيفها تجد رائحتها غير مقبولة، لذلك لاتقوم بتحضيرها بشكل متكرر، لذلك قررنا أن نوفر عليكي وقت وجهد كبير في تنظيف الكرشة في المنزل وسوف نعرض لكم فكرة عبقرية تستطيع من خلاله الحصول على أفضل نتيجة لتنظيف الكرشة.
تنظيف الكرشة بمكون سحري في المنزل
طريقة تنظيف الكرشة في الخلاط يعتبر من أسهل الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من الزفارة والطبقة المتسخة من الكرشة في وقت قليل جداً :
المكونات
- كرشة.
- خلاط كهربائي.
- ملح.
- خل.
- ليمون.
- ماء.
طريقة التنظيف
اتبعي هذه الخطوات حتى توفر عليكي مجهود كبير في تنظيف الكرشة في المنزل :
- أولا يجب عليكي إزالة أي طبقة متسخة موجودة على الكرشة.
- بعد ذلك قومي بترك الكرشة في ماء مغلي لمدة ربع ساعة على الأقل.
- بعد ذلك قومي بشطفها جيداً من أي بقايا موجودة عليها.
- قومي بوضع كمية مناسبة من الخل والليمون والماء عليها واتركيها لمدة عشرة دقائق.
- بعد ذلك ضعي الكرشة في الخلاط الكهربائي وقومي بتشغيله مرات متكررة لتنظيف الكرشة جدا.
- بعد ذلك أخرجها من الخلاط واغسليها مرة أخرى.
- وفي النهاية قومي وضعها في محلول الخل والملح والليمون مرة أخرى واتركيها بعض الوقت.
- كما أنه من خلال هذه الطريقة سوف تتخلصين من أي رائحة كريهة يمكن أن تخرج منها.
- وسوف تكون نظيفة جدا، وبهذه الطريقة سوف تسهل عليك كثير دون الحاجة إلى أي حك أو تنظيف بطريقة صعبة.
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