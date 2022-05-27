فكرة عبقرية لتنظيف الكرشة بدون حك بمكون مش هيخطر علي بالك وفي 3 دقائق فقط

الكرشة من الأصناف المصرية، وكثير من الأشخاص يحبون تناولها وخاصتا الكبار، فهي مفيدة جدا للجسم وتجعله يشعر بالطاقة والنشاط، ولكن لا تفضل سيدة المنزل تحضيرها لأنها تأخذ منها وقت طويل في تنظيفها وأيضا في تحضيرها، ومن الممكن بعد بذل وقت طويل في تنظيفها تجد رائحتها غير مقبولة، لذلك لاتقوم بتحضيرها بشكل متكرر، لذلك قررنا أن نوفر عليكي وقت وجهد كبير في تنظيف الكرشة في المنزل وسوف نعرض لكم فكرة عبقرية تستطيع من خلاله الحصول على أفضل نتيجة لتنظيف الكرشة.

تنظيف الكرشة بمكون سحري في المنزل

طريقة تنظيف الكرشة في الخلاط يعتبر من أسهل الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من الزفارة والطبقة المتسخة من الكرشة في وقت قليل جداً :

المكونات

كرشة.

خلاط كهربائي.

ملح.

خل.

ليمون.

ماء.

طريقة التنظيف

اتبعي هذه الخطوات حتى توفر عليكي مجهود كبير في تنظيف الكرشة في المنزل :