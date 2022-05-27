نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الفازلين السحرية لتبييض الوجه وإزالة الاسمرار والجفاف لبشرة صافية زي القشطه في المقال التالي

خلطة الفازلين للبشرة، يعد الفازلين من المكونات التي تساعد على ترطيب البشرة وتفتيحها، لاحتوائه على دهون طبيعية تفيد الجلد، حيث يستخدم الفازلين منذ القدم كان يستخدم في معالجة الحروق والجروح، حيث أنه يوجد في مكوناته طبقة لحماية الجلد من الماء، ويساعد في علاج الأقدام المتشققة يجعلها أكثر نعومة وترطيب، والكثير والكثير من فوائد الفازلين التي سوف نتحدث عنها في هذا المقال ونقدم بعض الخلطات التي تعالج البشرة بشكل كلى. خلطة الفازلين مع الكركم للجسم المكونات:- كمية مناسبة من الفازلين.

ملعقتين من الكركم. الخطوات:- نقوم بتذويب الفازلين بواسطة حمام مائي ونتركه حتى يبرد ثم نضيف إليه الكركم ونمزجهم جيداً حتى يتجانسا.

نقوم بوضع الخليط علي بشرة الجسم التي نريد تفتيحها وبعض الأماكن الداكنة.

يترك هذا المزيج على بشرة الجسم لمدة ليلة كاملة وفي الصباح نقوم بغسل الجسم جيداً بالماء الفاتر. خلطة الفازلين والجلسرين للوجه واليدين المكونات:- ملعقتين من الفازلين.

ملعقتين من الجلسرين. الخطوات:- نذوب كمية الفازلين ثم نضيف عليها الجلسرين ونخلط جيدا.

ثم نقوم بوضع الخليط على البشرة قبل الخلود إلى النوم مباشرة ويترك حتى الصباح.

ثم نقوم بغسل البشرة جيداً بالماء الدافئ ويمكن استخدامها يومياً. خلطة الفازلين وخل التفاح للرجلين المكونات:- اربع ملاعق من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

اربع ملاعق من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من بودرة الأطفال ( بودرة التلك ). الخطوات:- نقوم بخلط الفازلين مع خل التفاح ونضيف عليهم الجلسرين ويمزج جيدا.

ثم نقوم بإضافة بودرة الأطفال ونخلطهم حتى يصبح الخليط متجانس ناعم.

يوضع هذا الخليط على الرجلين بشكل كامل وتترك على البشرة من المساء وحتى الصباح.

نقوم يشطف الرجلين جيدا بالماء الدافئ ونستمر في هذه الطريقة يوميا حتى نحصل على قدمين ناعمتين. خليط الفازلين مع زيت الزيتون لتفتيح الرقبة الداكنة المكونات:- ملعقتين من الفازلين.

ملعقتين من زيت الزيتون.

٣ معاق من الجلسرين.

صفار بيضة.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من الخميرة. الخطوات:- نضع الفازلين في بوله ونضع معه زيت الزيتون وتمزج ثم نضيف الجليسرين وصفار البيضة.

نخفق جيدا ثم نضيف عصير الليمون والخميرة ونقلب جيدا.

نقوم بدهن الخليط على الرقبة الداكنة وتترك لمدة ساعتين تقريبا ثم نقوم بشطفها جيدا بالماء والصابون.

يستخدم هذا الخليط يوما بعد يوم حتى نحصل على النتيجة المطلوبة. عمر شويل - جدة وصفة الفازلين السحرية لتبييض الوجه وإزالة الاسمرار والجفاف لبشرة صافية زي القشطه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة الفازلين السحرية لتبييض الوجه وإزالة الاسمرار والجفاف لبشرة صافية زي القشطه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.