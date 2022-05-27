خلطة قوية وفعالة لتفتيح الابط والمناطق الداكنة في الجسم كله من أول استخدام

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وصفات لتفتيح الإبط والمناطق الداكنة، تعانى بعض السيدات من المشاكل المزعجة التي تتعرض لها عند ظهور بعض العلامات الداكنة بالجسم والبشرة عموماً، ومن هذه المشاكل اسمرار منطقة الإبط والأماكن الحساسة بالبشرة، وتلجأ أحيانا إلى كريمات التفتيح الخاصة بهذه الأماكن ولكن دون فايده، فيجب البحث عن مكونات طبيعية لتقوم بمعالجة هذه المشكلة وهذا سوف نتحدث عنه الآن في هذا المقال. أولا: وصفة البطاطس للتفتيح تساعد البطاطس على التفتيح دون حدوث التهابات بالبشرة لأنها تحتوى على حمضيات خفيفة لا تؤذي البشرة مثل الليمون وهذه الوصفة تصلح لأصحاب البشرة الحساسة.

نقوم في هذه الوصفة باستخدام قشور البطاطس أو بقطعة سميكة منها ونقوم بفركها على المنطقة المراد تفتيحها.

بعد الفرد نترك ماء البطاطس على البشرة لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة أو حتى تجف تماماً.

بعد ذلك نقوم بغسل المنطقة بالماء الفاتر جيداً وتجفف.

تستخدم هذه الوصفة ٣ مرات أسبوعياً حتى نصل إلى النتيجة المطلوبة. ثانيا: وصفة النشا وماء الورد تساهم النشا في التفتيح بشكل عام وأيضا ماء الورد يستخدم كغسول للبشرة ويعتبر المكونات معاً كافيان جدا لعملية التفتيح.

نحضر ملعقة من النشا ونضع عليها ملعقة من ماء الورد وملعقة من الحليب البودر ويضاف إليهما ملعقة من العسل الأبيض و نمزجهم سويا.

نقوم بدهن الإبط أو الأماكن الداكنة بالخليط ويترك على الجسم لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نقوم بشطف المنطقة جيداً بالماء الفاتر.

تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعياً. ثالثاً: وصفة الزبادي والعسل الأبيض يساعد العسل الأبيض على تفتيح البشرة وازالة الجلد الميت بالبشرة، ويساهم الزبادي في عملية التفتيح ويعطي البشرة الترطيب الكامل.

نقوم بتجهيز ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة من العسل الأبيض ونخلطهم جيدا.

نضع الخليط على الجسم والمناطق الداكنة ونقوم بتركه لمدة ٢٠ دقيقة.

ثم نقوم بغسل المنطقة بالماء الدافئ.

تكرر هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً. أسباب اسمرار الإبط وبعض الأماكن الحساسة تعرض هذه المناطق إلى التعرق لفترة طويلة.

استخدام مزيلات العرق بكمية كبيرة وهذا يعد غير صحي.

التعرض لبعض من الاحتكاك.

ارتداء ملابس غير قطنية وعدم تهوية هذه المناطق باستمرار.

استخدام مزيلات الشعر الضارة بالجلد مثل الكريمات أو الشفرات. عمر شويل - جدة خلطة قوية وفعالة لتفتيح الابط والمناطق الداكنة في الجسم كله من أول استخدام - ثقفني

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