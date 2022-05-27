جربي أفضل وصفات تسمين الوجه ونفخ الخدود في المنزل بمكونات طبيعية

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كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتسمين الوجه تهتم دائما كثير من الفتيات بأفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على تجميل البشرة بجانب أنها تقوم بتغذيه البشرة وتسمين الوجه حتى يصبح جميل والنشا من أفضل المواد الطبيعية التي يتم استخدامها في العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على العناية بالبشرة ونفخ الخدود وتسمين الوجهنبشكل آمن حيث تهتم بكثير من الفتيات بالبحث عن أفضل الطرق التي تساعده على نفخ الخدود بشكل طبيعي بعيداً عن اسوتخدام المواد الكيميائية التي تقوم بنفخ الخدود، لهذا سوف نوضح لكم طريقة عمل كريم الخميرة والنشا لتسمين الوجه ونفخ الخدود بشكل آمن. وصفات تسمين الوجه ونفخ الخدود كريم الخميرة والنشا لتسمين الوجه المكونات ملعقة خميرة بيرة

ملعقتين زبادي

ملعقة نشا

ملعقة بودرة أطفال

خمس قطرات ماء ورد

ملعقة زيت زيتون طريقة التحضير نبدأ بتجهيز ربع كوب من الماء ووضع في الخميرة وتقلب لمدة ثلاث دقائق ثم نبدأ بإضافة النشا والزبادي وتقلب المكونات مع بعضها تدريجياً. بعد ذلك نقوم بوضع زيت الزيتون وماء الورد وتقلب المكونات حتى تصبح متجانسة ثم يتم وضعه على البشرة بعد أن يترك لمدة 15 دقيقة على الأقل بعد ذلك يتم توزيعه على البشرة لمدة 30 دقيقة وبعد يتم شطف الوجه بالماء ويتم استخدامه بشكل يومئ للحصول على أفضل النتائج. وصفه النشا والعسل لنفخ الخدود المكونات ثلاث ملاعق نشأ

ملعقة هلام صبار

ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم

نصف كوب عسل أبيض

ملعقة سمسم ناعم طريقة التحضير يتم تجهيزه وعاء مناسب ونقوم بخلط النشا مع العسل وتقلب جيداً حتى تتجانس بعد ذلك نبدأ بإضافة زيت السمسم والزنجبيل والصبار وتقلب المكونات حتى يصبح الخليط كريمي. بعد ذلك يتم وضع على البشرة لمدة 35 دقيقة وبعد ذلك يشطفب بالماء ويتم تكرار هذه الوصفه ثلاث مرات أسبوعية للحصول على نتائج سريعة وتعد هذه الوصفة من أفضل الوصفات لنفخ الخدود وتسمين الوجه. خلط النشا والزبادي لتسمين الوجه المكونات علبة زبادي

ملعقد بيكنج باودر

ملعقة نشأ طريقة التحضير يتم تجهيزه وعاء مناسب ويتم خلط النشا والبيكنج باودر والزبادي حتى تتجانس المكونات مع بعضها. ثم يتم توزيعها على البشرة لمدة 25 دقيقة بعد ذلك يتم شطفها ويتم تكرارها مرة واحدة يوميا ولكن ينبغي التأكد من عدم وجود حساسية من هذا الخليط أولا. عمر شويل - جدة جربي أفضل وصفات تسمين الوجه ونفخ الخدود في المنزل بمكونات طبيعية - ثقفني

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