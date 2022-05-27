تعرف على أسباب التشنجات عند الأطفال ونصائح مهمة

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الرياض - احمد صلاح - كل ما يهمك معرفته حول أسباب التشنجات عند الأطفال وأعراضها وكيفية التعامل معها إليك في المقال الآتي.

تحدث التشنجات عند الأطفال دون سبب محدد، ولكن بمرور الوقت واستكمال التشخيص ستتعرف غالبًا على أسباب التشنجات عند الأطفال وفهمها مما يساعد في معرفة كيفية تقليل فرصة تعرض طفلك لها في ما بعد إضغط لمعرفة آخر مستجدات فيروس كورونا الجديد

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أسباب التشنجات عند الأطفال ونصائح مهمة تحدث التشنجات عند الأطفال دون سبب محدد، ولكن بمرور الوقت واستكمال التشخيص ستتعرف غالبًا على أسباب التشنجات عند الأطفال وفهمها مما يساعد في معرفة كيفية تقليل فرصة تعرض طفلك لها في ما بعد.

أسباب التشنجات عند الأطفال في كثير من الحالات لا يمكن تحديد أسباب التشنجات عند الأطفال بوضوح، ولكن تم التعرف مؤخرًا على مجموعة من العوامل المسببة للتشنجات نذكر بعضًا منها في ما يأتي:

1. الإصابة بالأمراض المختلفة تبدأ التشنجات عند الأطفال نتيجة حدوث اضطراب في الإشارات الكهربائية في دماغ الطفل، وبالتالي فإن أي مرض يمكن أن يؤثر على عمل الدماغ قد يؤدي إلى حدوث التشنج، ومن هذه الأمراض نذكر الاتي: إصابات في الرأس. الحمى الناتجة عن أنواع مختلفة من العدوى. أورام الدماغ. اضطرابات الدماغ التنكسية. السكتة الدماغية. مشكلات التمثيل الغذائي والاختلالات الكيميائية في الجسم.

2. عدم الحصول على النوم الكافي غالبًا ما يقوم الدماغ خلال النوم بالتخلص من المواد الكيميائية المتراكمة اليومية التي يستخدمها ليعمل بالشكل المطلوب، وبالتالي فإن عدم الحصول على قسط كافي من النوم للأطفال وخاصة لدى المصابين بالصرع منهم قد يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالتشنجات أو التشنجات المرافقة للصرع. 3. التعرض للإجهاد عند شعور الطفل بالإجهاد والتوتر يتم إطلاق مواد كيميائية في دماغه وجهازه العصبي تهدف إلى مساعدته على التأقلم مع البقاء على قيد الحياة. عندما يكون هناك تدفق كبير أو إطلاق مستمر لهذه المواد الكيميائية في دماغ الطفل قد يزيد من خطر إصابته بالتشنجات.

. انخفاض نسبة السكر في الدم يعتمد الدماغ على نسبة السكر في الدم ليعمل بشكل صحيح وبالتالي إذا انخفضت نسبة السكر في الدم لدى الطفل بشكل كبير قد يكون أكثر عرضة للإصابة بالتشنجات.

5. أسباب التشنجات عند الأطفال الأخرى والتي تشمل على:

تناول بعض أنواع الأدوية أو المخدرات. مرض الأم أثناء فترة الحمل. ولادة الطفل بعيوب خلقية. الوراثة. التسمم. أعراض التشنجات عند الأطفال أيًا كانت أسباب التشنجات عند الأطفال قد تظهر الأعراض الاتية خلال نوبة التشنج:

التحديق مع سرعة في رمش العينين. افتعال حركات اهتزاز في الذراعين والساقين. تصلب الجسم. فقدان الوعي.

حدوث مشكلات في التنفس أو توقف التنفس بشكل كلي. فقدان السيطرة على التبول أو التبرز. السقوط المفاجئ من دون سبب واضح خاصة عندما يرتبط بفقدان الوعي. عدم إعطاء أي استجابة للضجيج المحيط به أو الكلمات لفترات وجيزة. ارتباك أو غشاوة. إيماء الرأس بشكل إيقاعي. ازرقاق الشفاه أثناء النوبة. شعور الطفل بالنعاس أو الارتباك بعد انتهاء النوبة.

قد تتشابه أعراض التشنجات عند الأطفال مع أعراض الحالات الصحية الأخرى، لذا استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بطفلك لتحديد أسباب التشنجات عند الأطفال.

كيف يمكن التصرف أثناء حدوث التشنجات عند الأطفال؟ بعد التعرف على أسباب التشنجات عند الأطفال وأعراضها نذكر لك أهم ما يمكن فعله في حال إصابة طفلك بها في الاتي:

1. احرص على سلامة الطفل إذا كان الطفل المصاب بالتشنجات يتنفس بشكل طبيعي يجب عليك القيام بالاتي للحفاظ على سلامة الطفل:

ضع طفلك على الأرض على جانبه وقم بإزالة الأشياء القريبة منه والتي قد تسبب له الأذى. قم بفك الملابس الضيقة المحيطة برأس الطفل أو رقبة لتجنب حدوث الاختناق.

تجنب وضع أي شيء في فم طفلك أو محاولة إيقاف التشنجات ما لم يخبرك طبيب الأطفال بما يجب عليك فعله

. انقل الطفل على جانبه وحاول إخراج محتويات فمه إذا كان الطفل يتقيأ.

تجنب محاولة الضغط على الطفل أو تقيد تحركاته خلال نوبة التشنج.

2. اطلب المساعدة الطبية فورًا يجب عليك طلب المساعدة الطبية بشكل فوري في الحالات الاتية:

حدوث الاختناق أو صعوبة في التنفس. تحول بشرة الطفل وشفتيه إلى اللون الأزرق. ضرب الطفل رأسه قبل أو أثناء التشنج بالأجسام الصلبة.

فقدان الطفل للوعي لعدة دقائق. ابتلاع الطفل لأي شيء قد يكون سامًا.