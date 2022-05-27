بملعقة نشا اصنعي أصابع الدجاج المقلية مقرمشة وهشه أحلى من المطاعم

أصابع الدجاج المقلية من الأكلات اللذيذة سريعة التحضير، وكثير من ربات البيوت يرغبون في تحضيرها بشكل دائم، وهى من الأطعمة اللذيذة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وتعرف بقوامها المقرمش الجميل الذي يجعل الكثير من الناس يفضلون تناولها بجانب المكرونة بالصلصة، وسلطة الطحينة، والمقبلات الجميلة، التي تعطي لها مذاق خاص عند تناولها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل أصابع الدجاج المقلية بطعم لذيذ وشهي أحلى من المطاعم وبخطوات بسطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل أصابع الدجاج المقلية

تتكون من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كيلو من صدور الدجاج.

ملعقتين من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

مقدار ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

ملح وفلفل وتوابل حسب الرغبة.

بصلة متوسطة الحجم.

حبة واحدة من الطماطم.

2 قرن من الفلفل الرومي.

كوب من الدقيق.

نصف كوب من النشا.

2 حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع الدجاج المقلية المقرمشة واللذيذة أحلى من المطاعم بكل سهولة وهى كما يأتي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الفلفل الرومي، والطماطم، والبصل، والثوم، والبهارات، والتوابل، والخل، وعصير الليمون، والملح، وربع كوب من الماء، ثم نخفقهم جيدًا حتى يصبح الخليط ناعم. نقوم بتقطيع صدور الدجاج إلي أصابع متوسط الحجم، ثم نضعها في بوله كبيرة ونغسلها جيدًا بالماء، ثم نصفيها تمامًا حتى نتخلص من الماء نهائيًا. نقوم بوضعها في البوله مرة أخرى ونسكب عليها الخليط السابق ونقلبهم مع بعض جيدًا، ثم نغطي الوعاء ونضعه في الثلاجة لمدة ساعتين.

طريقة قلي أصابع الدجاج المقرمشة

سوف نتعرف على طريقة قلي الأصابع في الزيت بكل سهولة وهى كما يلي:-