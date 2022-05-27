تساعد صابونة القهوة على تفتيح البشرة بدرجة كبيرة وتمنع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما تحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة وتنظيف المسام ولذلك ينصح بها خبراء التجميل من أجل الحفاظ على البشرة وتغذيتها وتعزيز صحتها ونضارتها، ويفيد صابون القهوة في التقليل من التهاب الجلد، وتعمل أيضاً على تفتيح لون البشرة بشكل سريع والتخلص من التصبغات الجلدية التي تسببها أشعة الشمس فهي تعتبر من أفضل أنواع الصابون الذي يحتوي علي مكونات طبيعية وآمنة تفيد البشرة وتخلصها من كثير من المشاكل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على أسهل طريقة لعمل صابونة القهوة لتفتيح البشرة وجعلها صافية ونضرة.

مكونات صابونة القهوة



توجد في الأسواق أنواع كثيرة من صابون القهوة الذي يساعد على شد البشرة ومنحها النضارة، ويمكنك عمل الصابون في المنزل بالمكونات البسيطة الآتية:

نصف صابونة مبشورة مناسب لبشرتك.

2 ملعقة كبيرة من زيت جونسون.

4 ملاعق كبيرة من البن السادة.

نصف كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الصابون المبشور في وعاء عميق ثم نضيف إليه نصف كوب من ماء الورد وأربع ملاعق كبيرة من البن السادة. ثم يوضع الخليط على حمام ماء ساخن ونقلب جيداً حتى يذوب الصابون تماماً. ثم نرفع الصابون عن النار ونضيف ملعقتين من زيت جونسون ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح ناعم وكريمي. نضع الخليط في قوالب السيليكون الخاصة بالصابون أو أي علب بلاستيكية مع مراعاة وضع كيس من البلاستيك لإخراجها بسهولة.

فوائد القهوة للبشرة

وينصح خبراء التجميل باستخدام القهوة في وصفات العناية بالبشرة لفوائدها الكثيرة لها، ومن أهمها ما يلي: