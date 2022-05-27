نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بيف ستروجانوف أكلة المطاعم الشهيرة في البيت في المقال التالي

بيف ستروجانوف هي وصفة طعام شهيرة تقدم عادةً في المطاعم وهي مكونة من اللحم الأحمر المقطع إلى شرائح، وقد يخيل لمن يتناولها في المطعم أنها تحتاج للكثير من المكونات والخطوات لإعدادها وربما تظن أن إعدادها يحتاج إلى أكثر من إناء ولكنها سهلة جدًا لا تحتاج للوقت للتسوية كما أنها ستنجز بالكامل في إناء طهي واحد. مقادير البيف ستروجانوف كيلو من اللحم الأحمر تفضل قطعية الستيك.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

نصف كيلو من المشروم.

واحدة من البصل متوسط الحجم.

2 فص ثوم مفروم.

زعتر طازج.

روزماري طازج.

ملح.

فلفل أسود.

كوب من الشوربة.

ربع كوب من الساور كريم أو اللبن الزبادي حسب المتوفر.

كوب من كريمة الطهي.

ملعقة كبيرة (ورشستر صوص).

ملعقة من المستردة. طريقة عمل بيف ستروجانوف لعمل بيف ستروجانوف نحضر لحم الستيك ونقوم بتقطيعه إلى شرائح تشبه طريقة تقطيع اللحم للشاورما ولكن بسمك متوسط لا سميك ولا رقيق.

نقوم بتبهير اللحم بالملح والفلفل الأسود وملعقة من الدقيق الأبيض ونقلب اللحم في التتبيلة بشكل جيد.

نحضر إناء مناسب للطهي ويوضع على النار وبه الزبدة وزيت الزيتون حتى تسخن المواد الدهنية.

بعد ذلك نضع شرائح اللحم داخل الإناء بحيث تأخذ كل شريحة مكان مناسب ولا تتراكم القطع فوق بعضها البعض، ونضع معهم الزعتر والروزماري.

بمجرد حصول شرائح لحم بيف ستروجانوف على اللون المطلوب تقلب على الوجه الآخر لتأخذ نفس اللون.

بعد نضج اللحم نخرجها من الإناء وتوضع جانبًا.

وفي نفس الإناء نضع ملعقة صغيرة من الزبدة ومعها البصل المقطع قطع متوسطة الحجم وكذلك الثوم المفروم.

وتقلب المكونات جيدًا ليتغير لونها قليلًا ثم نضع المشروم وملعقة من الدقيق مع استمرار التقليب.

ثم نضع الملح والفلفل الأسود حسب الحاجة وكذلك المستردة والورشستر صوص مع التقليب.

وأخيرًا قبل اللحم نضع كريمة الطهي مع المكونات وعند الغليان يتم وضع قطع اللحم والساور كريم أو الزبادي وتقلب كل المكونات وتترك على النار تغلي لمدة دقائق ثم ترفع من على النار وتقدم مع صنف جانبي مناسب. عمر شويل - جدة طريقة عمل بيف ستروجانوف أكلة المطاعم الشهيرة في البيت - ثقفني

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