نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابهريه بجمالك.. بكيس فانيليا تبييض فوري للمناطق الحساسة في ربع ساعة بياض كالحليب ورائحة اطيب من المسك في المقال التالي
تبحث الكثير من السيدات عن الوصفات الخاصة بتبيض الجسم وتفتيحه وتنعيمه وخاصة الأماكن الحساسة حيث يوجد الكثير من العرائس التي يريدون تجريب كثير من الوصفات ليصلوا إلى نتيجة فعالة ولكن استطعنا أن نجد لكم وصفة الفانيليا للتبيض والتفتيح من المعروف أن الفانيليا تستخدم في عمل الحلويات مثل الكعك والايس كريم وعمل البسكويت أيضا حيث هي تستطيع أن تخلصنا من زفارة البيض إلى جانب رائحتها الذكية ولم يقتصر الأمر على الحلويات فقط حيث ما لا يعلمه الكثير من النساء والفتيات أن الفانيليا لها تأثير فعال على تبييض البشرة وجعلها مثل بياض الثلج وسوف نوضح طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة الفانيليا لتبييض البشرة
عند استخدام تلك البشرة نجد أنها تتكون من مكونات فعالة في تبييض البشرة وتفتيحها وسوف نوضح المكونات اللازمة لعملها من خلال النقاط التالية..
- فانيليا.
- نشا.
- ماء ورد.
- لبن بودر.
- شاي أخضر.
- زيت زيتون
طريقة تحضير وصفة الفانيليا
عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة نجد أنها تحتاج إلى خطوات بسيطة لكي نقوم بتحضيرها وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.
- نحضر كيس من الفانيليا ونقوم بوضعه في بولة.
نضع عليها ملعقة من حليب البودرة مع ملعقة من الشاي الأخضر.
- نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على قوام كريمي.
- ثم نضع ملعقة من زيت الزيتون على جميع المكونات السابقة.
- نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس.
- نقوم بوضع الوصفة على الوجه والجسم والأماكن الحساسة والداكنة ونتركها لمدة ٣٠ دقيقة.
- نقوم بعد ذلك بغسلها بالماء وسوف نلاحظ مدى فاعلية تلك الوصفة في تفتيح البشرة.
فوائد الفانيليا للبشرة
نجد أن للفانيليا فوائد كثيرة ومتعددة وسوف نوضح تلك الفوائد من خلال النقاط التالية..
- تقوم بتفتيح البشرة والعمل على تنعيمها.
- تساهم في التخلص من الشوائب والبقع الموجودة في البشرة.
- تعمل على توحيد لون البشرة وتقوم بتفتيح الأماكن الحساسة.
- تساعد في تخفيف الاسمرار الموجود في البشرة.
تعمل على تنعيم البشرة وجعلها مثل بشرة الأطفال.
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