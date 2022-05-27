كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد بمكونات طبيعية بدون أي مواد كيميائية

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كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد، بدأ عدد كبير جداً من الفتيات والسيدات تلجأن إلى استخدام العديد من الوسائل التجميلية التي تداولت وانتشرت حديثاً لفرد الشعر المجعد وتنعيم خصلاته الخشنة والتي تتمثل في تقنية استخدام البروتين والكيرياتين والفيلر وطرق ترميم الشعر باستخدام مواد ومركبات كيميائية، وعلى الرغم من النتائج المبهرة لاستخدام هذه الوسائل إلا أنها تتسبب في ضرر وأذى كبير لصحة الشعر على المدى البعيد، ولذلك قررنا أن نوفر لكم طريقة عمل كرياتين طبيعي لفرد الشعر المجعد في المنزل دون اللجوء إلى الذهاب إلى مراكز التجميل والاستغناء عن استخدام مواد فرد الشعر الكيميائية الضارة.
كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد
هناك أكثر من مكون منزلي يتم استخدامه في فرد خصلات الشعر والتخلص من تجاعيده التي قد تتسبب في الشعور بالضيق والانزعاج للفتاة أو السيدة التي تعاني من عدم قدرتها على إبراز جمالها وأنوثتها بسبب شعرها المجعد والجاف، ولكن لا داعي للحزن عزيزتي وتابعي معنا هذه الفقرة الذي سنذكر لك من خلالها أفضل طريقة لعمل كرياتين طبيعي لفرد الشعر المجعد والخشن:
كيراتين طبيعي للشعر المجعد بالبيض
مكونات الكريم
- حبتان من البيض كبير الحجم.
- خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو.
- عشرة قطرات من زيت اللافندر.
- ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع.
- عشرة قطرات من زيت الياسمين.
طريقة التحضير
- إعداد وعاء صغير الحجم ثم يدمج فيه كافة أنواع الزيوت السابقة.
- خفق البيض في وعاء آخر باستخدام المضرب الكهربائي، ثم يضاف خليط الخفق إلى خليط الزيوت الطبيعية.
- مزج البيض مع الزيوت جيداً للحصول على قوام ناعم وسائل، ثم يتم توزيعه على كافة أجزاء الشعر.
- تدليك الشعر بالمزيج جيداً من الجذور حتى الأطراف، ثم يغطى الشعر بالقبعة البلاستيكية.
- ترك المزيج على الشعر لمدة ساعة كاملة قبل أن يشطف بالماء الفاتر والشامبو والبلسم.
- تسريح الشعر ببطء شديد حتى لا يتقطع ومراعاة تسريحه من الأطراف أولاً، ثم يتم وضع فازلين أو أي نوع كريم مرطب على الشعر لسهولة تسريحه.
- لاحظي النتيجة الفورية من أول استخدام لفرد الشعر.
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