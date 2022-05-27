اسرار الهنود.. القرنفل وزيت الزيتون معجزة للتخلص من شيب الشعر وصبغ الشعر الابيض بطريقه طبيعية

اسرار الهنود.. القرنفل وزيت الزيتون معجزة للتخلص من شيب الشعر في موضوعنا اليوم نقدم لكم كيفية وطريقة استخدام القرنفل لعلاج شيب الشعر، حيث أن القرنفل له الكثير من الفوائد المتعددة لكل نواحي الجسم ومنها الشعر، والشيب يظهر في الرأس بدون اعتبار للسن ولكن الشعر الأبيض يغزو الرأس في أي وقت بسبب ظروف وأسباب معينة ومنها الضغط النفسي والتوتر العصبي وهذه مشكلة تزعج السيدات بشكل كبير ولذلك جئنا لكم بهذه الوصفة التي تقضي على الشيب وتخفيه نهائيًا من الرأس بسهولة.

كيفية استخدام القرنفل لعلاج شيب الشعر

مقادير الوصفة:-

كوب كبير من القرنفل المطحون.

ماء فاتر.

زيت الزيتون أو زيت اللافندر العطري.

عصير ليمون.

طريقة عمل الوصفة واستخدامها:-

قومي بوضع القرنفل في قدر معدني وضعيه على النار حتى يصل إلى درجة الغليان ثم قومي بإضافة باقي المكونات إلى القدر على النار.

بعد أن يغلي وتذوب المكونات في بعضها قومي برفعها من على النار واتركيها حتى تبرد قليلًا ثم ابدئي في تطبيقها على رأسك.

بللي شعرك قليلًا ثم قومي بتقسيمه حتى تبدئي في تطبيق الخليط عليه ويجب أن تقومي بالتركيز أكثر على المناطق التي ينتشر بها الشعر الأبيض.

دلكي الفروة جيدًا ثم قومي بترك الخليط على رأسك لمدة ساعة على الأقل مع الحرص على ارتداء قبعة بلاستيكية حتى تحافظ على دفء الخليط في رأسك وتفتح مسام الفروة.

ثم قومي بشطف فروة رأسك جيدًا بماء وشامبو خالي من الكيماويات ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع وستجدي أن الشيب قد اختفى تمامًا من رأسك.

أهم فوائد القرنفل لإخفاء الشعر الأبيض

للقرنفل فوائد متعددة للشعر بشكل عام وليس بالنسبة للشعر الأبيض فقط ومن أبرز هذه الفوائد ما يلي:-