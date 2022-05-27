بحبة بطاطس وكوب نشا اعملي شيبسي المصانع الفاخر في 5 دقائق مقرمش وخطير هيعجب أولادك جدا

يعشق الكثير منا الشيبسي بأطعمته المختلفة ويتم شرائه من السوبر ماركت بكميات كبيرة وخاصة الأطفال ونجد أن الشيبسي الجاهز له الكثير من الأضرار على صحتنا فهو يكون من الاطعمة المصنعة وقد أثبتت الدراسات أن تلك الأطعمة المصنعة هي أكثر الأطعمة التي تضر بصحة المخ وتعمل على تدميره وتسبب الخرف إلى جانب تساعد في تدمير المناعة وتساعد في الإصابة بمرض السرطان وكثير من الأمراض لذلك قامت الكثير من السيدات بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي من خلالها يتم تحضير الشيبسي ويكون مثل شيبسي المصانع الجاهز لذلك سوف نوضح لكم طريقة تحضيره من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير شيبسي المصانع

يتم تحضير الشيبسي المنزلي مثل الجاهز بكل سهولة في المنزل إلى جانب أنه يتميز بطعمه الصحي والتخلص من المواد الحافظة الموجودة فيرالشيبسي الجاهز وعندما نتحدث عن المكونات اللازمة لتحضيره نجد أنها مكونات بسيطة وسهلة وتتوفر في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

حبة بطاطس.

كوب نشا.

ملح.

بابريكا.

ماء مثلج.

دقيق.

زيت للقلي.

طريقة تحضير شيبسي المصانع

عندما نقوم بتحضير الشيبسي مثل الجاهز فنجد أنه يحتاج إلى خطوات سهلة وبسيطة وسوف نوضح تلك الخطوات من خلال النقاط التالية..