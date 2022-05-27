هتعمليه وانتي مغمضه.. خبز التورتيلا والشاورما أسرع خبر بدون عجن ولا مجهود رطب وناجح لجميع انواع الساندوتشات

يعشق الكثير منا خبز التورتيلا فيتم عمل منه جميع أنواع السندوتشات ويذهب الكثير منا إلى المطاعم لتناوله مع الشاورما فهو يتميز بطعمه الخفيف على المعدة واللذيذ ويعشقه الكثير من الأطفال أيضا لذلك حرصت ربات المنازل على عمله في المنزل بطريقة سهلة وسريعة بدون عجين أو فرن وتتميز المكونات الخاصة به بانها متوفرة في كل منزل وسهلة التحضير فيمكن للفتيات وجميع السيدات أن يقوموا بعمله بكل سهولة في المنزل وسوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال إلى جانب كريقة تحضير الشاورما اللذيذة.

مكونات عمل خبز التورتيلا

عندما نقوم بعمل ذلك الخبز نجد أنه يتكون من مكونات سهلة وبسيطة وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمله من خلال النقاط التالية..

خميرة بيرة.

نصف ملعقة ملح.

نصف ملعقة سكر.

٢ كوب دقيق.

نصف كوب حليب ساخن.

ربع كوب زيت.

ربع كوب سمنة.

طريقة عمل الخبز

عندما نقوم بعمل الخبز نجد أنه يتم تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة وسوف نوضح تلم الخطوات من خلال النقاط التالية..

نحضر الخميرة ونضعها مع الحليب والسكر ونقوم بتقليلها جيدا حتى تتجانس المكونات.

نضع بعد ذلك الزيت والحليب مع استمرار التقليب ونقوم بوضع الدقيق المنخول مع الملح بالتدريج مع التقليب بواسطة ملعقة حتى يتكون لدينا كرة عجين طرية.

نقوم بعد ذلك بتقسيم العجين إلى ١٠ كور ونغطيها ونتركها ترتاح.

نقوم بعد ذلك بفرد كل كرة على الدقيق ونأخذها ونضعها على الشواية.

نحضر الشواية ونضع عليها الخبز حتى سواءه.

بذلك قمنا بتحضير الخبز بدون أي عجن أو فرن.

طريقة تحضير الشاورما

تحضر الشاورما بخطوات سهلة جدا وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

بصلة مفرومة.

فلفل ألوان.

قطع صدور فراخ.

فلفل أسود.

ملح.

بابريكا.

كزبرة ناشفة.

طريقة التحضير: