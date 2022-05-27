نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليه وانتي مغمضه.. خبز التورتيلا والشاورما أسرع خبر بدون عجن ولا مجهود رطب وناجح لجميع انواع الساندوتشات في المقال التالي
يعشق الكثير منا خبز التورتيلا فيتم عمل منه جميع أنواع السندوتشات ويذهب الكثير منا إلى المطاعم لتناوله مع الشاورما فهو يتميز بطعمه الخفيف على المعدة واللذيذ ويعشقه الكثير من الأطفال أيضا لذلك حرصت ربات المنازل على عمله في المنزل بطريقة سهلة وسريعة بدون عجين أو فرن وتتميز المكونات الخاصة به بانها متوفرة في كل منزل وسهلة التحضير فيمكن للفتيات وجميع السيدات أن يقوموا بعمله بكل سهولة في المنزل وسوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال إلى جانب كريقة تحضير الشاورما اللذيذة.
مكونات عمل خبز التورتيلا
عندما نقوم بعمل ذلك الخبز نجد أنه يتكون من مكونات سهلة وبسيطة وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمله من خلال النقاط التالية..
- خميرة بيرة.
- نصف ملعقة ملح.
- نصف ملعقة سكر.
- ٢ كوب دقيق.
- نصف كوب حليب ساخن.
- ربع كوب زيت.
- ربع كوب سمنة.
طريقة عمل الخبز
عندما نقوم بعمل الخبز نجد أنه يتم تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة وسوف نوضح تلم الخطوات من خلال النقاط التالية..
- نحضر الخميرة ونضعها مع الحليب والسكر ونقوم بتقليلها جيدا حتى تتجانس المكونات.
- نضع بعد ذلك الزيت والحليب مع استمرار التقليب ونقوم بوضع الدقيق المنخول مع الملح بالتدريج مع التقليب بواسطة ملعقة حتى يتكون لدينا كرة عجين طرية.
- نقوم بعد ذلك بتقسيم العجين إلى ١٠ كور ونغطيها ونتركها ترتاح.
- نقوم بعد ذلك بفرد كل كرة على الدقيق ونأخذها ونضعها على الشواية.
- نحضر الشواية ونضع عليها الخبز حتى سواءه.
بذلك قمنا بتحضير الخبز بدون أي عجن أو فرن.
طريقة تحضير الشاورما
تحضر الشاورما بخطوات سهلة جدا وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- بصلة مفرومة.
- فلفل ألوان.
- قطع صدور فراخ.
- فلفل أسود.
- ملح.
- بابريكا.
- كزبرة ناشفة.
طريقة التحضير:
- نحضر صدور الفراخ ونقطعها قطع صغيرة.
- نحضر طاسة ونضع بها القليل من الزيت.
- نضع بصلة مفرومة ونقلبها مع التوابل البهارات حسب الرغبة.
- نقوم بعد ذلك بوضع صدور الفراخ وفلفل الألوان.
- نقلب جميع المكونات حتى تنضج الفراخ تماما.
يرفع الخليط من على النار ونقوم بحشو سندوتشات التورتيلا بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتعمليه وانتي مغمضه.. خبز التورتيلا والشاورما أسرع خبر بدون عجن ولا مجهود رطب وناجح لجميع انواع الساندوتشات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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