نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فرم الدجاج واللحم يدويًا بدون مفرمة كهربائية أو يدوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بما أننا في الصيف الآن ونذهب إلى بيوت أخرى لكي نقضي الإجازة الصيفية بعد انتهاء اختبارات العام الدراسي تقابلنا بعد المشاكل ألا وهي عدم وجود بعض الأجهزة الكهربائية التي تقوم في الأوقات العادية بالتسهيل علينا حياتنا، وبالتأكيد لا نريد أن نحضر الأجهزة الكهربائية الخاصة بنا في هذه المنازل، لذلك أحضرت لكم اليوم وصفة لن تتخيليها على الإطلاق تسعفك في أي وقت، تابعي لتتعرفي عليها.

طريقة فرم الدجاج بدون مفرمة

يمكنك أن تقومي باستخدام أله لن تتخيليها على الإطلاق أنها ممكن أن تقوم بمثل هذه الوظيفة، تابعي الآن لتتعرف على طريقة استخدامها:

أحرص على خلي الدجاج من أي عظم. قوم بإحضار المخرطة الخاصة بالملوخية اليدوية. الآن عليك بوضع الدجاج المقطع إلى قطع كبيرة بدون القيام بوضعه في المجمد أو أي شيء من هذا القبيل. أحرصي على وضع التوابل التي تريد العمل على وضعها، وأبدئي بتحريك المخرطة باليمين واليسار على لحم الدجاج حتى تمام الفرم. الجيد في هذه الطريقة أنه يمكنك التحكم في عملية الفرم، فيمكنك جعل القطع صغيرة الحجم أو كبيرة حسب التذوق أو النتيجة التي تريدي أن تقومي بالوصول إليها.

طريقة عمل اللحم المفروم في المنزل

يمكنك أن تقومي بعمل اللحم المفروم في المنزل بدون أي مشكلة، وهذا لأن العديد من الجزارين يقومون بالغش ووضع قطع غير القطعة التي حرصتي على اختيارها في البداية، لذلك إليك الآن طريقة مثالية للفرم بدون الحاجة إلى أي أداة كهربائية:

قومي بتقطيع اللحم إلى قطع متوسطة الحجم، وأحرصي على سن المخرطة الخاصة بالملوخية جيدًا وأبدئي في تقطيع اللحم حتى توصلي إلى الملمس الذي تريدي أن تحصلي عليه من البداية.

يمكنك أن تقومي باستخدام المبشرة اليدوية، لكن في أول الأمر يجب أن تقومي بتفريز أو بتجميد قطع اللحم، حتى تتمكني من بشر اللحم بدون أن تلاحظي أي عائق.

طريقة استخدام مفروم اللحم ومفروم الدجاج

يمكنك استخدام مفروم اللحم والدجاج في الكثير من الوصفات أهمها:

العديد من الوصفات التي إذا قمت بإضافة هذا المفروم مع وضع ملح وفلفل أسود فقط تعطيك مذاق مثالي للغاية.