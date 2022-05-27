نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجوع آخر الليل.. طريقة عمل فطائر الطاسة بدون فرن هشة وخفيفة في 10 دقائق بطعم جنااان في المقال التالي
يعشق الكثير منا المعجنات بأنواعها حيث نجد أنها تساعد على الشبع لفترات طويلة إلى جانب تتميز الفطائر بأن طعمها شهي جدا وعندما نقوم بعمل الفطائر المنزلية نجدها تحتاج إلى عجن وخبز وفرن مما يجعلها مرهقة ومتعبة جدا ويمكن أن لا يتم عملها بشكل دائم نتيجة لأنها تحتاج إلى كثير من الجهد والتعب ولكن نجد مؤخرا أنه تم البحث من قبل الكثير من ربات المنازل عن أسهل الطرق التي من خلالها يتم عمل الفطائر بكل سهولة لذلك نتيجة البحث قد تم إيجاد طريقة شهية لعمل الفطائر
طريقة عمل فطائر الطاسة بدون فرن
نجد عندما نقوم بعمل فطائر الطاسة نجد أنها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة وهذه المكونات متوفرة في جميع منازلنا وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- كوب ونصف ماء
- .كوب ونصف حليب.
- ملعقة سكر صغيرة.
- ملعقة ملح صغيرة.
- ملعقة خميرة كبيرة.
- ٣ ملاعق زيت زيتون.
- ٢ بيضة.
- نصف ملعقة زعتر.
- دقيق.
- الحشو ( فلفل ألوان – جبن شيدر- مواتزريلا – بصل مبشور- بطاطس مبشورة – طماطم – بقدونس)
طريقة تحضير فطائر الطاسة
عندما نقوم بتحضير هذه الفطائر نجد أنها لا تستغرق أي وقت لتحضيرها ولا تحتاج إلى عجن بل تحتاج إلى التقليب المستمر كي نحصل على فطائر سائلة وشهية وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر بولة واسعة ونضع بها كوب ونصف ماء مع كوب ونصف حليب.
- نقوم بتقليبهم جيدا ونضع بعد ذلك البيض مع استمرار التقليب.
- ثم بعد ذلك نضع الخميرة والملح والسكر ونستمر في تقليب المكونات جيدا.
- نضع الزيت والزعتر مع استمرار التقليب المستمر لهذه المكونات بواسطة المضرب.
- نضع الدقيق بالتدريج حتى نحصل على قوام طري ومتماسك.
- وبذلك استطعنا أن نحضر خليط العجينة بدون عجن.
- نغطي العجين ونتركها ترتاح لمدة ٣٠ دقيقة ونحضر سائل العجين ونضع به جميع مكونات الحشو مع تقليب المكونات جيدا حتى تتجانس.
نحضر طاسة وندهنها بالزيت حتى يسخن الزيت ونضع بها سائل العجين بواسطة مغرفة وعند تمام نضجها نقلبها على الجانب الأخر.
- عند تمام النضج نخرجها ونقدمها وبالهناء والشفاء.
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