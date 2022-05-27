لجوع آخر الليل.. طريقة عمل فطائر الطاسة بدون فرن هشة وخفيفة في 10 دقائق بطعم جنااان

يعشق الكثير منا المعجنات بأنواعها حيث نجد أنها تساعد على الشبع لفترات طويلة إلى جانب تتميز الفطائر بأن طعمها شهي جدا وعندما نقوم بعمل الفطائر المنزلية نجدها تحتاج إلى عجن وخبز وفرن مما يجعلها مرهقة ومتعبة جدا ويمكن أن لا يتم عملها بشكل دائم نتيجة لأنها تحتاج إلى كثير من الجهد والتعب ولكن نجد مؤخرا أنه تم البحث من قبل الكثير من ربات المنازل عن أسهل الطرق التي من خلالها يتم عمل الفطائر بكل سهولة لذلك نتيجة البحث قد تم إيجاد طريقة شهية لعمل الفطائر

طريقة عمل فطائر الطاسة بدون فرن

نجد عندما نقوم بعمل فطائر الطاسة نجد أنها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة وهذه المكونات متوفرة في جميع منازلنا وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

كوب ونصف ماء

.كوب ونصف حليب.

ملعقة سكر صغيرة.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة خميرة كبيرة.

٣ ملاعق زيت زيتون.

٢ بيضة.

نصف ملعقة زعتر.

دقيق.

الحشو ( فلفل ألوان – جبن شيدر- مواتزريلا – بصل مبشور- بطاطس مبشورة – طماطم – بقدونس)

طريقة تحضير فطائر الطاسة

عندما نقوم بتحضير هذه الفطائر نجد أنها لا تستغرق أي وقت لتحضيرها ولا تحتاج إلى عجن بل تحتاج إلى التقليب المستمر كي نحصل على فطائر سائلة وشهية وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..