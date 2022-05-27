بكيلو حليب وملعقة نشا أعملي 3 كيلو آيس كريم المصانع بقوام كريمي ولذيذ يرطب القلوب في حر الصيف

نجد أن الايس كريم نوع من أنواع الحلوى اللذيذ والشهي لا يمكن الاستغناء عنه أبدا فهو يكون بمثابة العشق لدى الكثير من الأكفال والكبار أيضا حيث يتم شراءه من السوبر ماركت بكميات كبيرة أو بشكل يومي ونجد أن سعر ليس رخيص الثمن لذلك حرصت ربات المنازل والأمهات على التعرف على طريقة عمله في المنزل وذلك لأن ذلك سوف يساعد في توفير الكثير من الأموال إلى جانب أن الايس كريم المنزلي يكون صحي جدا ويتم عمله بنكهات كثير ومختلفة وبكمية كبيرة لذلك اليوم سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كيف يمكن تحويل كيلو واحد من الحليب إلى٣ كيلو أيس كريم مع إضافات النكهات المختلفة له.

مكونات تحضير الأيس كريم

عندما نتحدث عن المكونات اللازمة لتحضير الأيس كريم نجد أنه يحتاج إلى مكونات بسيطة وسهلة وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

كيلو حليب.

ملعقة نشا.

فانيليا.

صوص شكولاتة.

قطع مانجا.

بسكويت سادة.

٢ ملعقة زبدة.

٤ ملعقة سكر.

بودرة أيس كريم.

طريقة تحضير الأيس كريم

عندما نقوم بتحضير الايس كريم نجد أنه لا يأخذ وقت أو مجهود بل يتم تحضيره بخطوات سهلة ويمكن لجميع ربات المنازل أن تقوم بعمله بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..