نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيلو حليب وملعقة نشا أعملي 3 كيلو آيس كريم المصانع بقوام كريمي ولذيذ يرطب القلوب في حر الصيف في المقال التالي
نجد أن الايس كريم نوع من أنواع الحلوى اللذيذ والشهي لا يمكن الاستغناء عنه أبدا فهو يكون بمثابة العشق لدى الكثير من الأكفال والكبار أيضا حيث يتم شراءه من السوبر ماركت بكميات كبيرة أو بشكل يومي ونجد أن سعر ليس رخيص الثمن لذلك حرصت ربات المنازل والأمهات على التعرف على طريقة عمله في المنزل وذلك لأن ذلك سوف يساعد في توفير الكثير من الأموال إلى جانب أن الايس كريم المنزلي يكون صحي جدا ويتم عمله بنكهات كثير ومختلفة وبكمية كبيرة لذلك اليوم سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كيف يمكن تحويل كيلو واحد من الحليب إلى٣ كيلو أيس كريم مع إضافات النكهات المختلفة له.
مكونات تحضير الأيس كريم
عندما نتحدث عن المكونات اللازمة لتحضير الأيس كريم نجد أنه يحتاج إلى مكونات بسيطة وسهلة وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..
- كيلو حليب.
- ملعقة نشا.
- فانيليا.
- صوص شكولاتة.
- قطع مانجا.
- بسكويت سادة.
- ٢ ملعقة زبدة.
- ٤ ملعقة سكر.
- بودرة أيس كريم.
طريقة تحضير الأيس كريم
عندما نقوم بتحضير الايس كريم نجد أنه لا يأخذ وقت أو مجهود بل يتم تحضيره بخطوات سهلة ويمكن لجميع ربات المنازل أن تقوم بعمله بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر الحليب ونضعه في الكبة ونضع عليه ملعقة النشا وبودرة الأيس كريم ونقوم بخفقهم جيدا فنجد أنه تكون لدينا خليط كريمي.
- نقوم بوضع السكر ونستمر في الخفق حتى يذوب السكر تماما.
- نحضر صينية من البيركس ونضع بها البسكويت السادة ونضع عليها خليط الأيس كريم ونضع صوص الشكولاتة عليه.
- نضع بعد ذلك وضع طبقة من البسكويت السادة فوق صوص الشكولاتة.
- ندخل الصينية في الفريزر ونجد أنه قد تم تحضير ساندوتش بسكويت الأيس كريم بنكهة الشكولاتة.
- يتم وضع بسكويت السادة في صينية أخرى ونضع الأيس كريم عليه ثم نضع قطع المانجا على الأيس كريم ثم نضع طبقة من البسكويت السادة ويوضع في الفريزر.
- نخرج الصينية من الفريزر ونقسم الأيس كريم بواسطة سكين ونضعه في أطباق التقديم وبذلك قد تم تحضير ساندوتش الأيس كريم في أطباق ونقدمه للجميع وبالهناء والشفاء.
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