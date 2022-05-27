شعر حرير في 20 دقيقة.. بذور الكتان ضعيها علي شعرك ولن تحتاجي للكيراتين بعد اليوم سيصبح مثل الهنديات

يعشق الكثير من السيدات والفتيات الشعر الناعم الذي يكون مثل الحرير حيث نجد أن الشعر المجعد يسبب الكثير من الأحراج لهن إلى جانب أن الشعر يتعرض لكثير من التقصف والهيشان نظرا لتعرض الشعر لكثير من العوامل المضرة للشعر ومن أول هذه العوامل هي المياه فنظرا إلى أن المياه التي نقوم بغسل الشعر بها مليئة بالشوائب والكلور والملوثات بالأتربة وأيضا استخدام الشامبوهات الكيمائية والزيوت الغير طبيعية مع استخدام أنواع الكرياتين والفرد الغير صحي فتؤدي جميع تلك الأشياء إلى تقصف الشعر وهيشانة لذلك استطعنا اليوم أن نجد لكم بذور الكتان حيث تعمل هذه البذور على تنعيم الشعر والتخلص من التجعد والهيشان ومعالجة جفاف الشعر ونوضح لكم طريقة عملها من خلال هذا المقال.

اقوي كيراتين على للشعر الخشن المجعد

تعمل تلك الوصفة على تنعيم الشعر وفرده وجعله مثل الحرير ونجد أن تلك الوصفة تتكون من مكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل سوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية..

بذور كتان.

ماء.

زيت زيتون.

زيت جوز الهند.

زيت اللوز.

طريقة تحضير وصفة بذور الكتان

نجد عند استخدام تلك الوصفة والحصول على النتيجة المطلوبة سوف تقوم جميع النساء بالسعي على عملها دائما وخاصة أنها تحتاج إلى خطوات تحضير سهلة وبسيطة دون أي تعقيد وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..