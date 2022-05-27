نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعر حرير في 20 دقيقة.. بذور الكتان ضعيها علي شعرك ولن تحتاجي للكيراتين بعد اليوم سيصبح مثل الهنديات في المقال التالي
يعشق الكثير من السيدات والفتيات الشعر الناعم الذي يكون مثل الحرير حيث نجد أن الشعر المجعد يسبب الكثير من الأحراج لهن إلى جانب أن الشعر يتعرض لكثير من التقصف والهيشان نظرا لتعرض الشعر لكثير من العوامل المضرة للشعر ومن أول هذه العوامل هي المياه فنظرا إلى أن المياه التي نقوم بغسل الشعر بها مليئة بالشوائب والكلور والملوثات بالأتربة وأيضا استخدام الشامبوهات الكيمائية والزيوت الغير طبيعية مع استخدام أنواع الكرياتين والفرد الغير صحي فتؤدي جميع تلك الأشياء إلى تقصف الشعر وهيشانة لذلك استطعنا اليوم أن نجد لكم بذور الكتان حيث تعمل هذه البذور على تنعيم الشعر والتخلص من التجعد والهيشان ومعالجة جفاف الشعر ونوضح لكم طريقة عملها من خلال هذا المقال.
اقوي كيراتين على للشعر الخشن المجعد
تعمل تلك الوصفة على تنعيم الشعر وفرده وجعله مثل الحرير ونجد أن تلك الوصفة تتكون من مكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل سوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية..
- بذور كتان.
- ماء.
- زيت زيتون.
- زيت جوز الهند.
- زيت اللوز.
طريقة تحضير وصفة بذور الكتان
نجد عند استخدام تلك الوصفة والحصول على النتيجة المطلوبة سوف تقوم جميع النساء بالسعي على عملها دائما وخاصة أنها تحتاج إلى خطوات تحضير سهلة وبسيطة دون أي تعقيد وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر ٤ ملاعق كبيرة من بذور الكتان ونضع عليهم ٢ كوب من الماء ونضعهم على النار ونتركهم على النار حتى يتم إخراج مادة لزجة من البذور.
- نقوم برفع خليط البذور من على النار ونتركه حتى يبرد تماما .
- نقوم بتصفيته ونأخذ تلك المادة اللزجة ونضع عليها زيت الزيتون وجوز الهند واللوز ونقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس.
- نقوم بعد ذلك بتقسيم الشعر إلى أربع أقسام ونأخذ من الخليط الذي قمنا بتحضيره ونضع على الشعر من الجذور حتى الأطراف
- نقوم بلف الشعر ووضع عليه بونيه ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة.
- نقوم بغسله بالشامبو وسوف نلاحظ بأن الشعر أصبح ناعم مثل الحرير.
- تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نصل إلى النتيجة المطلوبة.
- يجب عند استخدام الزيوت الطبيعية التأكد من أن تلك الزيوت أصلية وغير مغشوشة.
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