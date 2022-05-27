بكوبان من الأرز مع نصف كيلو فرولة أحصلي على أروع حلى بارد

يمكنك بمكونات صيفية بسيطة للغاية الحصول على حلا رائحة ومذاقه جيد واقتصادي في ذات الوقت، لذلك نحن اليوم سنحرص على جعلك تحصل على أهم وأفضل المكونات لصنع بديل الحلا الشهير الذي كنا نقوم بصرف الكثير من الأموال عليه، لكننا نستطيع أن نقوم باستخدامه بسهولة فتعرف عليه الآن وأنظر إلى كامل التفاصيل.

طريقة عمل حلا صيفي بارد

باستخدام مكونات في المنزل واقتصادية تستطيع أن تقومي الآن بصنع الأيس كريم الذي يكلف الكثير من الأموال إذا أردت الحصول على نكهة مميزة راقية، وسنجعلك اليوم عبر الوصفة التالية جعلك تتعرفي طريقة العمل، وهذا لكي تتذوقي أفضل أيس كريم في حياتك، وإليك الآن كامل المقادير وطريقة العمل بالتفاصيل خلال هذه الفقرات.

مكونات صنع الايس كريم

كوبان من الأرز المصري.

نصف كيلو من الفراولة الطازجة.

كوب من السكر.

كوبان من كريمة الخفق (البديل الاقتصادي ذات المقدار من كريمة شانتية البودر الخام).

لون أحمر غذائي جل.

مقدار من المياه.

طريقة تحضير الايس كريم في المنزل

يمكنك الآن اتباع هذه الخطوات بشكل متتالي، وهذا لكي تتمكن من الحصول على وصفة مناسبة يمكنك اعتمادها أينما كنتي، فتعرفي عليها الآن:

نقع مقدار الأرز في المياه لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك تنظيفه وتصفيته من الماء جيدًا.

وضع مقدار الفراولة في قدر مع الأرز ونضع عليه ثلاث أكواب من الماء، بالإضافة إلى وضع كوب السكر.

الآن عليك تركهم يغلوا من 15 إلى 20 دقيقة حتى تلاحظي أن الأرز قد نضج لدرجه أنه يذوب.

أغلقي النار الآن على هذا الخليط واتركيه يبرد لدقائق قليلة، وبعد ذلك قومي بوضعه في محضرة الطعام أو الخلاط الكهربائي وأضربيه جيدًا حتى يصبح قوامه ناعم ولزج قليلًا.

أحضري وعاء الآن وقومي بوضع كريمة الخفق أو مقدار الكريم شانتية البودر (عند استخدام البودر أمام كل كوب من بودر الكريم شانتيه ضعي كوب من اللبن أو الماء المثلج).

يجب أن تقومي الآن بإحضار المضرب الكهربائي وأحرصي على الضرب جيدًا، حتى يتضاعف حجم الكريمة.

ملحوظة إذا استخدمت كريمة الخفق لا يجب أن تبالغي في ضربه حتى لا ينفصل منك ويتحول إلى زبدة عن طريق بعض الحبيبات الصغيرة في الخليط.