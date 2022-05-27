بدون فرن اصنعي حواوشي الفراخ اللذيذ أحلى أكلة اقتصادية تقدميها على العشاء

حواوشي الفراخ ، من أشهر الأكلات المصرية المشهورة وهو عبارة عن رغيف خبز يتم حشوه باللحوم والخضروات وتجد عليه إقبال كبير من الناس وخاصة الأطفال، لأنه من الوجبات السريعة التي يفضلون تناولها بشكل دائم، كما يتميز ببعض البهارات والتوابل التي تجعل طعمه ورائحته جميلة أثناء تسويته على النار، وطريقة عمله في البيت بسيطة تجعلنا نقوم بتحضيره بكل سهولة أفض من الذي يباع في المطاعم ولا نعرف مصادره، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل حواوشي الفراخ اللذيذ بطعم روعة أحلى من المطاعم بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل حواوشي الفراخ اللذيذ

يتكون من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة.

طبق صغير من الفلفل الرومي المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

خبز بلدي على حسب الحشو.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الزيت.

طريقة التحضير

سوف نعرض لكم اليوم طريقة تحضير حواوشي الفراخ اللذيذ بطعم روعة أحلى من المطاعم وهى كما يلي:-

نقوم بفتح الخبز فتحة صغيرة من الطرف ونتركه جانباً، ثم نقوم بوضع الزيت جانباً لحين الاستخدام. نقوم بإحضار بولة متوسطة الحجم ونضع بها جميع مكونات الحشو والبهارات والتوابل ثم نقوم بتقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط متماسك مثل العجينة. ثم نقوم نتشكيل عجينة الفراخ على شكل كرات متوسط الحجم، ثم نحضر الخبز ونضع به كرات اللحمة ونفردها جيداً داخل الخبز حتى يمتلئ تماماً. نحضر صينية كبيرة ونرص عليها الخبز المحشي، ثم نقوم بدهن الخبز بالزيت ونتركه جانباً، نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن جيداً. ثم نقوم بوضع الخبز داخل الطاسة ونقلب من وقت لأخر حتى يتحمر الخبز ويصبح ذهبي اللون، نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية الخبز كلها. نحضر طبق التقديم ونرص عليه حواوشي الفراخ اللذيذ ونقدمه بجانب السلطة والمخللات وبألف صحة وهنا على قلوبكم.

سر نجاح حواوشي الفراخ اللذيذ

توجد بعض الأسرار البسيطة يجب التعرف عليها حتى نقوم بعمل أكلات سريعة بالمنزل وهى كالتالي:-