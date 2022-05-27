أسهل طريقة لتحضير الآيس كريم بطعم الجاهز بمكونات بسيطة و سريع بدون كريمة او حليب مكثف

الآيس كريم بالفانيليا من الحلويات التي لا يمكن الاستغناء عن تناولها في فصل الصيف وهذا لأنها تساعد على ترطيب الجسم و تعطي حالة بالشعور من الانتعاش والراحة من حرارة الجو، لذلك نقوم جميعاً الكبار والصغار بشراء الآيس كريم من الخارج وهناك نكهات كثيرة جدًا من الأيس كريم بالشوكولاتة والفانيليا و الفراولة و المانجو وكل لهذه الأطعمة مذاق وطعم خاص، ومن أحب النكهات الفانيليا حيث يجتمع الجميع على حب هذه النكهة، ولذلك سنقدم لكم أسهل طريقة اقتصادية لتحضير الايس كريم من المنزل بدون إضافة حليب مكثف محلي أو كريمة ستحضرين بيدك ومن المنزل أحلى وأطعم آيس كريم بالفانيليا بقوامه المضبوط مثل الجاهز.

مقادير عمل الايس كريم بالفانيليا

من أكثر الأشياء التي يطلب الأطفال والشباب شرائها من الخارج ومن السوبر ماركت هو الأيس كريم بالفانيليا وبالأخص في فصل الصيف، وهذا لأنه يساعد على ترطيب الجو وعدم الشعور بالحر الشديد، كما أنه من ألذ وأحلى الحلويات الخفيفة التي يعشق الجميع تناولها فى جميع الأوقات حتى في فصل الشتاء، وسنقدم لكم طريقة تحضيره من المنزل والمكونات هي:

كوب و نصف كريم شانتيه بودر بدون سكر.

2 كوب من الحليب السائل البارد جدا، ويفضل أن يكون مثلج.

3 ملعقة كبيرة حليب بودر.

نصف كوب سكر مطحون ناعم أو حسب الرغبة.

باكيت من الفانيليا، أو ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

ربع كوب من الفاكهة المجففة (اختياري).

نكهات أخرى

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

3 معالق كبيرة جيلي فراولة

طريقة تحضير الايس كريم بالفانيليا