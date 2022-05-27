تمتعي بشفايف وردية.. بملعقة فازلين اعملي روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بدون اي مواد كيميائية

الروج يعد من الزينة التي تضعها النساء على الشفاه من أجل أن تحظى بمظهر مشرق وجذاب، مما يكسبهن الثقة بأنفسهن أمام الآخري، ولكن تزامناً مع موجة ارتفاع الأسعار، وغلو المنتجات المستوردة، علاوةً على عدم ثقة السيدات في بعض الأنواع والماركات الرديئة، وبالتالي أصبحت السيدات تتجه إلى تنفيذ بعض الطرق والوصفات الطبيعية لعمل أحمر الشفاه في المنزل، بمكونات سهلة ومضمونة، وبالتالي نعرض لكي سيدتي بعض تلك الطرق الآمنة والصحية على الشفاه كما يلي:

طريقة عمل روج الشفايف الطبيعي بالبنجر

حيث يمنح نبات البنجر لوناً أحمراً قوياً، نظراً لأنه غني بالحديد، وبالتالي يتم استخدامه في وصفات عمل روج الشفايف، كما يستخدم أيضاَ في عمل وصفات لصبغ الشعر.

1/8 ملعقة من البنجر المطحون.

ملعقة صغيرة من شمع العسل الأصلي.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيدة الشيا.

ملعقة فازلين

نقطة من زيت اللافندر (أو أي نوع زيت عطري).

طريقة التحضير

نقوم بوضع زيت جوز الهند وزبدة الشيا في إناء، ووضعهما في حمام مائي حتى يذوبان تماماً (أو يمكن وضعهما في الميكروويف لبضع دقائق).

ثم أضيفي مقدار مسحوق البنجر وشمع العسل إلى الخليط السابق، وامزجيهم جيداً معاً، حتى تحصلي على قوام متماسك.

نضيف الزيت العطري إلى الخليط، ثم نقوم بتوزيع الروج على العلب المخصصة له.

نتركه حتى يبرد تماماً، وبذلك يكون جاهزاً للاستخدام، و نضع باقي الكمية في الثلاجة.

طريقة اخري لعمل روج الشفايف السائل

لون طعام أحمر.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من الفازلين (لترطيب الشفايف).

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير