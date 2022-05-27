ملعقة واحدة من القرنفل كافية لإعادة الشباب لشعرك.. وصفة القرنفل للتخلص من شيب الشعر

مرحلة فقد الشعر للونه الأصلي ليصبح أبيضًا أو رماديًا هي مرحلة نمر بها جميعًا نساءً كنا أم رجالًا حيث يزيد إنتاج الميلانين فيصير لون الشعر أبيضًا، ولكن يجب ألا نشعر بالقلق والخوف عند تلك المرحلة إذ أن لها علاج وفعال بعد عدة تجارب لها فهناك الحناء وصبغات الشعر ولكن أكثر الطرق الآمنة للتخلص من الشعر الأبيض هي الوصفات الطبيعية ولا سيما تلك المعروفة بمفعولها الأكيد على الشعر مثل وصفة القرنفل لشيب الشعر، وعلى الرغم من سهولة وبساطة تلك الطريقة إلا أن قدرتها على إعادة الشعر للونه الأصلي أكيدة تعرفوا على تفاصيل الوصفة معنا.

سبب شيب الشعر

في بعض الأحيان يصاب الشعر بالشيب بدون تدخل خارجي خاصةً مع التقدم في العمر حيث تضعف قدرة الخلايا على إنتاج لون الشعر الأصلي سواء كان أسود أو بني أو أشقر وهنا يفقد الشعر لونه فيصبح بلا لون أو كما نراه رماديًا، وهناك بعض الأسباب التي تسبب الشعر الرمادي معلومة المصدر مثل:

أنواع من الأدوية تؤثر على حالة صبغ الميلانين. الشعور المستمر بالقلق والتوتر مما يؤثر على هرمون الكورتيزول في الجسم وهو هرمون القلق وبدوره يزيد من صبغة الميلانين فيختفي لون الشعر. استخدام صبغات أو مستحضرات تجميل غير مناسبة مع الشعر تفقده خصائصه الحيوية. التقدم في العمر.

طريقة وصفة القرنفل للتخلص من الشيب

يوصف القرنفل في تلك الوصفة مع بعض المكونات الأخرى ولكن طبيعية توفر للشعر كافة المغذيات المطلوبة من أجل النمو بطريقة صحية وسليمة كما أن تلك المكونات عرفت منذ قديم الأزل في قدرتها على إخفاء الشيب وعلاجه في أيام قليلة حيث تحفز من نشاط الدورة الدموية في فروة الشعر وبالتالي تحفيزه على النمو والنعومة واللمعان وبالتأكيد علاج الشيب.

وتعتمد الوصفة على المكونات التالية:

أربع ورقات ميرمية.

ملعقة حجم كبير قرنفل بودرة ناعم.

مع أربع ملاعق نفس الحجم بودرة حناء طبيعية.

ملعقة واحدة ونصف فقط شاي.

الطريقة