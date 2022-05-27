معجزة كريم الخميرة والنشا لشد البشرة سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد

كريم الخميرة والنشا لشد البشرة، يمكنك استخدام وصفات متعددة لتفتيح لون البشرة سواء وصفات طبيعية أو كريمات تفتيح صناعية، ولكن الكريمات الصناعية تضر البشرة ولا تفيدها، أما الوصفات الطبيعية فمنها الكثير الذى يحتاج إلى وقت طويل حتى نصل إلى درجة التفتيح المطلوب، ولكن الخميرة تمنحك سيدتي خلال أقل فترة بياض ناصع وجمال ونعومة ممتازة للبشرة، فهي من الفطريات التي تدخل في صناعة المخبوزات، وكذلك في وصفات ترطيب وتنعيم الشعر الخشن والمجعد، لذا سوف نوضح لكم وصفة الخميرة لتبيض البشرة.

كريم الخميرة والنشا لشد البشرة

جميعنا نعرف فوائد الخميرة التي لا تعد للبشرة، فهي كولاجين طبيعي يعالج مشاكل الشيخوخة المبكرة، والتجاعيد التى تظهر على بشرة الوجه، وتسبب ظهور بشرة الجسم بلون داكن، كما تقضي على حب الشباب الذي يظهر على البشرة نتيجة تغير الهرمونات أو التعرض لأشعة الشمس، وكل هذه المشاكل تتمكن الخميرة من معالجتها بفضل الفيتامينات والمعادن الموجودة بها، ويمكنك تحضير وصفة الخميرة لتفتيح لون البشرة من خلال إتباع الآتي.

ملعقة من الخميرة الفورية كبيرة.

ملعقتين من الحليب الدافئ.

1 ملعقة من الدقيق.

زيت زيتون ملعقة صغيرة.

عسل ملعقة صغيرة.

نشا

بيضة.

طريقة تحضير كريم الخميرة والنشا لشد البشرة

تساهم الخميرة بشكل سريع في تفتيح لون بشرة الجسم، من خلال المعادن وفيتامين B المتواجد في الخميرة، فهي ممتازة في حل جميع مشاكل البشرة من الجفاف والالتهابات وظهور التجاعيد المبكرة، حيث تعيد للبشرة شبابها وتأخر ظهور التجاعيد، وتجعل بشرة الجسم نضرة وناصعة البياض، ويتم تحضير الوصفة من خلال إتباع الآتي.

يتم وضع الخميرة والحليب والدقيق وزيت الزيتون والعسل والبيض في وعاء وتقليب جميع المكونات.

بعد الانتهاء من خلط المكونات يتم وضع جزء من الخليط على المكان المراد تفتيح لونه.

نترك المزيج على البشرة لمدة ربع ساعة.

وأخيرا يتم غسل البشرة بالماء الدافئ.

فوائد الخميرة للبشرة