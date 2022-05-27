وفري واضمني الجودة.. طريقة عمل الجبنة الرومي التركي مثل المصانع في المنزل لن تتخيل سهولتها

إليك عزيزي القارئ أفضل طريقة عمل الجبنة الرومي من خلال السطور القادمة، حيث أن الجبنة الرومي إزداد سعرها في الآونة الأخيرة وهي من أنواع الجبن التي لا غنى عنها في المنزل حيث أن الجميع يحبها سواء أطفال أو كبار، لذلك سوف نقدم أسهل طريقة لعملها مع توفير الكثير من الأموال وذلك لأن جميع مكوناتها متواجدة في كل منزل.

طريقة عمل الجبنة الرومي

حضري لأولادك ألذ جبنة رومي مثل التي تباع في السوبر ماركت بأقل تكلفة وبطريقة أسهل مما تتوقع، وذلك من خلال الطريقة التالية:

المكونات

نصف كيلو من اللبن الجاموسي.

حبة متوسطة من البطاطس.

نصف علبة من الزبادي البلدي.

ربع كوب من الماء المثلج.

ملعقة كبيرة من حبوب الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة مملوءة من القشطة.

نصف ملعقة من الملح.

قطعة كبيرة من الشاش.

عمل الجبنة الرومي في المنزل لن تتخيل سهولتها

في البداية نقوم بوضع وعاء به ماء على النار، ثم نضع به البطاطس حتى يتم سلقها.

نحضر اللبانة ونضع بها كمية اللبن الجاموسي المتاحة، ويتم وضعها على النار حتى يغلي اللبن.

نقوم بوضع اللبن الزبادي على المكونات، ونقوم بالتقليب حتى يذوب اللبن الزبادي داخل اللبن.

أضيف الملح ونقلب جيدًا، ثم نقوم بوضع حبوب الفلفل الأسود ونقلب حتى تمتزج المكونات.

نضيف الماء المثلج على المكونات ونستمر في التقليب، ثم نقوم بهرس البطاطس المسلوقة ونضعها عليهم مع التقليب المستمر.

نضع القشطة على الخليط ونقلب ثانيةً.

الآن نحضر قطعة من الشاش ونضع بها الخليط ونضع تحتها مصفاة.

نترك الخليط في الشاش لمدة نصف يوم.

بعد ذلك نأخذ الخليط ونضعه في شاشة أخرى ونقوم بالضغط بقوة عليها.

نكرر هذه النقطة مرات عديدة كل مرة منهم لمدة نصف يوم.

نضع الجبنة في الثلاجة إلى أن تتماسك، ثم نقوم بتقطيعها إلى شرائح.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل الجبنة الرومي فقد قدمنا لكم الطريقة السهلة الغير مكلفة لعملها في المنزل، وذلك باستخدام المكونات المتوفرة في كل مطبخ، فعليك أن تعديها فى المنزل دون الحاجة إلى شرائها مرة ثانية من السوبر ماركت، واضمني جودة صنعها.