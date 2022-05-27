نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكعبين كالأطفال.. اسرع طريقه لتقشير القدمين والتخلص من التشققات العميقة من أول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن تواجد الجلد الميت في القدمين يعد أمر مزعج مما يجعل الجميع يبحثون عن أسرع طريقه لتقشير القدمين، لذلك نقدم لك أفضل الطرق المستخدمة في ذلك وذلك من خلال موقعنا المتميز هذه الأنواع من المقشرات سوف تلاحظين أنها غير مكلفة، كما ستلاحظين أنها من مواد طبيعية، لذلك عليك أن تتابعنا من أجل ذلك حتى تحصلين على قدمين ناعمتين.

أسرع طريقه لتقشير القدمين

احصلي على قدم ناعمة خالية من أي جلد ميت يجعل تنزعجين ويجعل شكل قدمك غير لطيف، وذلك من خلال أسرع الطرق.

إزالة الجلد الميت من القدمين

استخدمي السكر البني في التخلص من الجلد الميت في قدمك بكل سهولة، وذلك باستخدام الطريقة التالية:

المكونات

ملعقة كبيرة من السكر البني.

نصف ملعقة من زيت جوز الهند.

نقطتان من زيت اللافندر.

نصف ليمونة معصورة.

طريقة التحضير

ضعي السكر البني في بولة، وضعي عليه زيت جوز الهند وقلبيهم معًا.

قومي بوضع زيت اللافندر عليهم، ثم قومي بوضع عصير الليمون على المكونات وقلبي جيدًا.

ضعي قدميك في ماء ساخن، ثم ضعي كمية مناسبة من الخليط على قدمك.

بعد ذلك استخدمي فرشاة خشنة في فرك قدميك بها.

استخدمي هذا المقشر ثلاثة مرات خلال كل أسبوع.

أفضل مقشر لإزالة الجلد الميت من القدم

جربي هذا المقشر الرائع لتحصلي على قدم ناعمة، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات

ملعقة من السكر الخشن.

زيت ليمون بمقدار ملعقة.

نصف ملعقة من زيت إكليل الجبل.

طريقة التحضير

قومي بوضع السكر الخشن في طبق عميق.

أضيفي إليه زيت الليمون.

ضعي عليه زيت إكليل الجبل.

قلبي الخليط جيدًا.

قومي بوضع قدميك في ماء ساخن حتى تتحملي درجة السخونة.

ضعي الخليط في الماء واستخدمي حجر خشن في فرك الجلد الميت.

كرري استخدام هذا المقشر لتحصلي على قدمين ناعمتين في أسرع وقت.

في نهاية الحديث عن أسرع طريقه لتقشير القدمين، فقد قمنا بعرض مقشر السكر البني، وطريقة مقشر زيت اكليل الجبل، وهذه الطرق هي أفضل الطرق، فعليك المواظبة عليهم من اجل الحصول على بشرة قدميك ناعمة.