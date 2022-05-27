نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأطباء يحذرون من غسل الفراخ بالماء قبل الطهي كارثة تدمر صحتك اليكم الطريقة الصحيحة لغسلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة توجد بعض التصرفات التي تقوم بها ربة المنزل دون أن تعلم هل هذا التصرف صحيح أم خطأ؟ حديثنا اليوم عن طريقة غسل الدجاج بالماء قبل الطهي مباشرة، وهذا التصرف يقوم به الكثير منا، ولكن للأسف الشديد هذا الفعل يأتي عنه نتائج كثيرة ضارة، لأنه أثناء تنظيف الدجاج تنتشر البكتيريا على جميع الأشياء المجاورة لكِ مثل، اليدين، والملابس، والرخامة، والسكينة، وكل هذه الأشياء تقوم ربة المنزل بملامستها مباشرة، ولكن للأسف الشديد هذه البكتيريا تسبب الكثير من الأمراض والأوبة التي سوف نقوم بشرحها من خلال السطور القادمة، يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا، لمعرفة المزيد من التفاصيل.

اضرار غسل الدجاج قبل الطهي مباشرة

أكدت الكثير من الدراسات التي أجريت من قبل الكثير من العلماء على الأضرار الناتجة من غسل الدجاج قبل الطهي، وبالفعل أثبت أن البكتيريا التي تكون موجود على الأسطح، وعلى الحوض، هذه بكتيريا ضارة لا ترى بالعين المجردة ولكنها خطيرة جدا، كما أوضحت هذه الدراسات الأمراض الناتجة عنها وهي؛

الأمراض المنتشرة والشائعة من غسل الدجاج قبل الطهي:

يصاب البعض بإسهال شديد.

الإحساس بألم شديد في المعدة، وعدم الراحة عند تناول الطعام.

بعض الحالات تصاب بوجود دم في البراز.

ارتفاع درجة حرارة الشخص.

وجود غازات في البطن وانتفاخها.

الأمراض الأقل انتشار:

حدوث جفاف في مناطق معينة في الجسم مثل، الفم والبشرة، والإحساس بعدم القدرة على الوقوف.

تغيير واضح في لون البول وتحويله إلى البني الداكن.

إصابة الشخص بألم واضح في فتحة الشرج، وعدم القدرة على دخول الحمام.

الطريقة الصحيحة لغسل الدجاج قبل الطهي

ظهرت الكثير من الحالات التي أصيبت بإسهال شديد في بريطانيا ولكنهم لم يكونوا يعرفون السبب وراء ذلك، ولكن بعد عمل الكثير من الفحوصات أثبتت أن هذا بسبب البكتيريا الناتجة من غسل الدجاج قبل الطهي بطريقة خاطئة، والآن سنوضح لكم الطريقة الصحيحة لغسل الدجاج قبل الطهي:

يجب تقديم الدجاج على رخامة مستقلة.

يجب استخدام مناديل مطبخ لإزالة أي شوائب أو المادة اللزجة الموجودة بين الجلد واللحم.

يجب أن تكون درجة حرارة مرتفعة جدا، حتى نتخلص من البكتيريا الضارة الموجودة فيها.

وقد ذكرنا لكم في هذا المقال إنه يمكن تنظيف الفراخ بكل سهوله في المنزل باستخدام بعض الطرق البسيطة والمكونات الموجودة في مطبخك بعمل هذه الخلطة علئ تنظيف الفراخ من الزفارة بدون اى تكليف أو مجهود عليكي استخدام بعض الطرق لكي تحصلي على فراخ طازجة بدون زفارة بشكل نهائي بوضع محلول الليمون أو الملح أو الخل علي هذه الطريقة المفضلة سوف تعمل على تنظيف الفراخ بسرعة الصاروخ