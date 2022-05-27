نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض وتعطير.. مزيل عرق طبيعي ويفتح وانسي الرائحة الكريهة والاسمرار ستندمي أنكِ لم تجربيه من قبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر أبسط أحلام الفتيات هي التخلص من رائحة العرق وخاصةً في فصل الصيف، لكن أغلب أنواع مزيلات العرق تقوم بجعل المناطق ما تحت الإبط داكنة مما يجعل الفتيات يبتعدون عن استخدامها، لكن لدينا الحل لذلك حيث نقدم لك نوع مزيل عرق طبيعي ويفتح من خلال المقال حتى تستخدميه دومًا وتشعرك بالانتعاش، كما نود أن نخبرك أن هذا المزيل لا يكلفك الكثير فتابعونا.

مزيل عرق طبيعي ويفتح

اصنعي مزيل العرق الخاص بك في المنزل بيديك دون الحاجة إلى أن تشتريه من محلات مستحضرات التجميل، فتخلصي من الروائح الكريهة، وتخلصي من الاسمرار بسهولة.

طريقة عمل مزيل عرق كريمي بالشبة والمسك

تساعدك الشبة في الحصول على لون فاتح في منطقة تواجد العرق، كما أن المسك بدوره يمنحك الرائحة الجذابة وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

قطعة من الشبه الجافة.

ملعقتان من المسك المطحون.

ملعقتان من بودرة التلك.

طريقة التحضير

في البداية نضع قطعة الشبة في المطحنة الكهربائية ونقوم بطحنها جيدًا.

نضع الشبة في علبة بها غطاء ونضع عليها بودرة التلك.

نضيف إليها المسك المطحون ونقلب.

بعد كل مرة استحمام نجفف المنطقة جيدًا، ثم نقوم بوضع القليل من المزيل الذي قمنا بتحضيره في المكان ونرتدي الملابس.

مزيل عرق زيت جوز الهند

جربي استخدام مزيل العرق بجوز الهند بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقة واحدة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة من زبدة الشيا.

كمية مناسبة من نشا الذرة.

ربع ملعقة من صودا الخبز.

ثلاث نقاط من أي زيت عطري.

طريقة التحضير

نقوم بوضع زيت جوز الهند في طبق على النار الهادئة ونتركه حتى يذوب.

نضع عليه زبدة الشيا ونقلب حتى تذوب ويختلطا معًا.

نقوم بإضافة الزيت العطري، ونرفع الخليط من على النار.

نضيف معهم صودا الخبز ونقلب جيدًا.

نضع عليهم النشا حتى يصبح لدينا كريم مزيل للعرق.

نقوم بوضع القليل منه بعد كل استحمام.

في نهاية المقال المتحدث عن مزيل عرق طبيعي ويفتح، فقد قدمنا لكم أفضل طريقة لاستخدامه مع عرض أفضل طريقتين الاولى باستخدام الشبة، والثانية باستخدام زيت جوز الهند، فعليك اختيار الرائحة المناسبة لك.