نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحي ولذيذ.. طريقة قلي الباذنجان بدون زيت بطرق عبقرية خفيف على المعدة وميبوظش الدايت في المقال التالي

عمر شويل - جدة هنا دائماً أشخاص يبحثون عن طريقة قلي الباذنجان بدون زيت، حيث أن الزيت له الكثير من المضار على الصحة، ولذلك يبتعد الكثير عن استخدامه في معظم الأكلات التي تصلح بدونه، ولذلك سنناقش هذا الأمر اليوم في مقالنا بالتفصيل.

طريقة قلي الباذنجان بدون زيت

ليس هناك أي فرق بين قلي الباذنجان بقشرته الخارجية، أو قليه بعد إزالتها فهي لا تؤثر بتاتًا على عملية نضجه، ولتتعرفوا على الطريقة تابعوا الخطوات التي سندرحها بالنقاط التالية:

طريقة عمل الباذنجان فى الفرن

المكونات:

إناء صغير به ماء.

ملعقة كبيرة من الملح.

قطعة من القماش نظيفة.

طاسة غير لاصقة.

باذنجان كامل.

طريقة التحضير:

علينا أن نقطع الباذنجان إلى شرائح متساوية، والحجم متروك لكم حسب الرغبة.

بعد ذلك نقوم بوضع إناء الماء على النار لتغلي.

ثم بعد أن تغلي المياه نغلق النار ونضع الباذنجان به، ونضيف إليه الملح.

بعد ذلك ونتركه في الماء حتى نجد أنه قد تغير لونه إلى اللون البني الداكن.

ثم نحضر المنشفة، ونخرج الباذجان عليها، وبحرص شديد نضغط عليه لنسحب أي مياه به.

بعد ذلك نحضر الطاسة، ونقوم برص الباذنحان بها.

ثم نضعها في الفرن على نار هادئة حتى نرى أنه قد أخذ التسوية المناسبة، وبعدها نخرجه، ونتركه حتى يبرد.

بعد ذلك نقوم بتناوله مع الخبز الساخن أو وحده كما تفضلون، وستشعرون بلذة لم تشعروا بها قط، بالإضافة إلى الفوائد الكثيرة التي ستكتسبونها نتيجة ابتعادكم عن الزيوت الضارة بالصحة.

طريقة لقلي الباذنجان بدون زيوت

المكونات:

ملح طعام.

باذنجانة مقطعة شرائح.

مقلاة كهربائية.

كوب من الماء.

طريقة التحضير:

نحضر إناء متوسط الحجم، ونرص به الباذنجان المقطع.

بعد ذلك نقوم برش الملح عليه، وسكب الماء فوق الباذنجان، ويرجي عدم الإكثار من الماء فالهدف منه هو تطرية الباذنجان بعض الشيء.

ثم نقوم بوضع الباذنجان في المقلاة الكهربائية لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نخرجها للتمتع بطعم لذيذ ومقرمش من الخارج، ودون وجود أي زيوت جربوها، ولن تندموا على الإطلاق.

وفي النهاية، وبعد أن ذكرنا لكم طريقة قلي الباذنجان بدون زيت يجب أن ننوه إلى أنه يمكنكم استخدام الزيوت الضارة بزيت الزيتون بمقدار بسيط، فهو من الزيوت الخفيفة التي لا تضر بصحة الإنسان، ويعطي للطعام مذاق فريد.