وداعاً للهيشان والتقصف.. طريقة عمل حمام زيت للشعر بالخطوات السحرية بأسرار المحترفين لنتائج مذهلة

ترغب الكثير من النساء في معرفة طريقة عمل حمام زيت للشعر باعتباره إحدى الطرق التقليدية التي تعالج الكثير من مشاكل الشعر إضافة إلى تقوية الشعر وتنعيمه، أكد الكثير من المتخصصين دوره الفعال في تحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته إضافة إلى تقليل تجعد الشعر وزيادة لمعانه وعلاج القشرة كما يحمي الشعر من أشعة الشمس الضارة.

طريقة عمل حمام زيت للشعر

يعد حمام الزيت إحدى الطرق التي استخدمت لعلاج الشعر منذ القدم حيث تعددت فوائد الزيوت الطبيعية للشعر والتي تمد الشعر بالعناصر والفيتامينات والمعادن اللازمة التي تعمل على تحفيز نمو الشعر وعلاج الكثير من مشاكله لذا سنقوم بتوضيح طريقة عمله في المنزل بسهولة في السطور القادمة.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة من زيت بذور العنب.

القليل من زيت اللافندر.

قطرتين من زيت الميرمية.

3 قطرات من زيت إكليل الجبل.

وعاء للحفظ.

طريقة عمل حمامات زيت لتطويل الشعر

يخلط مقدار كل من زيت الزيتون مع زيت جوز الهند وزيت بذور العنب جيدًا.

يسخن الخليط في الميكروويف لدقائق معدودة كما يمكن الاستغناء عن الميكروويف عن طريق عمل حمام دافئ للزيت. وذلك عن طريق وضع وعاء الزيت في وعاء آخر به ماء ساخن لدقائق قليلة.

يضاف مقدار كل من زيت إكليل الجبل وزيت الميرمية وزيت اللافندر إلى الخليط السابق عقب تسخينه.

ويخلط المزيج جيدًا حتى تتداخل الزيوت مع بعضها البعض.

يقسم الشعر لضمان توزيع الزيت على الشعر حيث يوضع الزيت على فروة الرأس وعلى الجذور والأطراف مع مراعاة التدليك المستمر لفروة الرأس لضمان الحصول على النتيجة المرجوة.

يفضل تغطية الشعر بالكامل بمنشفة ساخنة مع مراعاة وضع منشفة أخرى فوقها لضمان الاحتفاظ بالحرارة لأطول فترة ممكنة، ترك الزيت على الشعر لمدة ساعة على الأقل.

يغسل الشعر بالشامبو المناسب ويفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الشهر.

في نهاية مقال طريقة عمل حمام زيت للشعر حيث تم التعرف على المكونات الصحيحة التي يفضل استخدامها في تحضير حمام الزيت وخطوات إعداده في المنزل بالتفصيل لضمان الحصول على نتائج مذهلة خلال دقائق معدودة.