نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتلات الورد.. ماسك وجه القمر لبشرة مشرقة كالزهور وناعمة وأفتح 5 درجات وانسي التجاعيد والحبوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب الكثير من النساء في معرفة ماسك وجه القمر الذي يعيد الحيوية والإشراق للبشرة، أكد الكثير من المتخصصين على ضرورة استخدام بعض العناصر الطبيعية المفيدة للبشرة وذلك لتعويض ما تفقده من عناصر يوميًا بدلًا من استخدام مستحضرات التجميل باهظة الثمن والتي تلحق ضررًا بالغًا بالبشرة لذا وجب التنويه على مجموعة من الماسكات المفيدة للبشرة.

ماسك وجه القمر

تعددت الماسكات والوصفات الطبيعية الفعالة في إعادة الحيوية والنضارة للبشرة، فيما يلي عرض بعض هذه الوصفات:

ماسك الكيوي

يمد الكيوي البشرة بالعديد من العناصر الطبيعية التي تعزز إنتاج الكولاجين، يمكن تطبيق هذا الماسك من خلال إتباع التالي:

المكونات

عدد حبة واحدة من الكيوي.

ملعقة كبيرة من الموز المهروس.

ملعقتان صغيرتان من الزبادي.

الطريقة

ينظف الكيوي ويهرس جيدًا.

يخلط الكيوي مع المكونات السابقة جيدًا حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

يوزع الخليط على الوجه بالكامل ويترك لمدة نصف ساعة.

يغسل الوجه جيدًا بالماء ويجفف برفق.

ماسك الخيار والألوفيرا

أكد الكثيرون على فعالية هذا المزيج الرائع في تفتيح وترطيب البشرة وذلك عن طريق إتباع التالي:

المكونات

¼ كوب من لب الخيار المهروس.

2 ملعقة كبيرة من لب الأفوكادو المهروس.

ملعقة من الألوفيرا.

قطرات من ماء الشاي الأخضر.

الطريقة

تخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا للحصول على قوام ناعم سهل الفرد.

يفرد الماسك على الوجه ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يشطف الوجه جيدًا.

للحصول على النتيجة المرجوة يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

ماسك الورد

يعمل هذا الماسك على ترطيب وتنظيف البشرة كما يحد من ظهور التجاعيد، فيما يلي عرض طريقة اعداده بالتفصيل وهي كالتالي:

المكونات

ثمان بتلات من الورد.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ثلاثة ملاعق من عسل النحل.

قطرات من زيت الورد.

الطريقة

نقع الورد في مقدار ماء الورد لمدة 3 ساعات على الأقل.

يهرس الورد جيدًا ثم تضاف إليه باقي المكونات وتخلط.

يفضل وضع الخليط في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

يوزع على الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء ويرطب بإحدى المرطبات الطبيعية.

في نهاية مقال ماسك وجه القمر حيث تم التعرف على أفضل الوصفات والخلطات الطبيعية الفعالة في تحسين البشرة بصفة عامة، أكد الكثيرون فعالية الوصفات السابقة في تنظيف وتنعيم وتفتيح البشرة ومكافحة الشيخوخة وعلامات التقدم في العمر.