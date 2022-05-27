خلطة تكثيف الرموش والحواجب المذهلة والطبيعية لأجمل إطلالة لك سيدتي وأضمن من مراكز التجميل

تكثيف الرموش والحواجب الطبيعي من أهم ما تبحث عنه كل سيدة وفتاة بشكل كبير، والذي يعتبر أحد أهم مظاهر الجمال لديهم هو الحصول على حواجب مرسومة وجذابة بشكل كبير، والرموش الطويلة والحواجب الكثيفة تعمل على إظهار جمال العينين والوجه وبشكل مميز وتقديم اجمل إطلالة لك سيدتي ووجه مشرق وجذاب، وهناك العديد من السيدات والفتيات اللاتي يعانين من مشكلة تساقط شعر الرموش والحواجب بصورة كبيرة، والذي يؤثر بشدة علي الحاله النفسية والمزاجية لكل من يعاني من تلك المشاكل، ولذلك فإنهن يلجأن إلي الذهاب الى مراكز التجميل والعناية بالبشرة والشعر والتي تساعد على إخفاء تلك المشكلة ولكن من خلال الصبغات الكيميائية والمستحضرات الضارة التي تعطينا حلول مؤقتة وبعدها يعود الشعر اسوء مما سبق، وذلك بخلاف العديد من الأمراض الخطيرة التي تهدد صحة وسلامة جميع السيدات والفتيات بشكل كبير وذلك من خلال استخدام تلك المواد الكيميائية بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أفضل خلطة تكثيف وتطويل الرموش والحواجب.

طريقة تحضير خلطة الفازلين بزيت جوز الهند ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل اقوى وأهم خلطة طبيعية لتكثيف الرموش والحواجب بصورة سليمة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان عملها بأفضل الطرق السليمة والصحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة المكونات الطبيعية التي يتم عمل بها خلطتنا المذهلة لتكثيف الرموش والحواجب بصورة طبيعية.

المكونات

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقه التحضير

نأتي أولا بإناء ونضع فيه ملعقه صغيره من الفازلين ثم نضيف إليه ملعقه كبيره من زيت جوز الهند ونقوم بدمج المكونين مع بعضهم حتى يصبح مخلوط متجانس.

عليكي بإحضار قطعه من القطن النظيف وقومي بوضع قطعه القطن في هذا المخلوط الناعم المتجانس وضعيه على رموشك وحاجبك بالكامل مع التدليك.

يراعى الحرص جيدا عند استخدام هذا المخلوط في منطقه الرموش عدم ملامسه العينين.

عليكي بتكرار هذه الوصفة يوميا قبل النوم وفي خلال أسبوعين فقط سوف تحصلين على رموش وحواجب كثيفة وطويلة التي تريدين أن تحصلين عليها.

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