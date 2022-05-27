نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كثيف وناعم.. الخلطة السحرية للشعر ستغير من شعرك 180 درجة ستتمني لو عرفتيها منذ زمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الخلطة السحرية التي سوف نقدمها لك اليوم سوف تنجيك من مشكلات كثيرة تواجهك في شعرك، حيث أن الشعر يتعرض إلى الكثير من العوامل التي تؤثر عليه، فيصبح أكثر خشونة ومتقصف من الأطراف، وذلك بجانب مشكلة التساقط التي تقابل الأغلبية العظمى مننا، ولذلك سوف نعرض عليك أكثر الوصفات التي لها مفعول سحري في معالجة الشعر.

الخلطة السحرية للشعر

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعطي نتائج هائلة للشعر من دون أن تضعفه أو تحتوي على مواد كيميائية تضر بصحته.

وصفة البقدونس

إن البقدونس يكون له الكثير من الفوائد التي تعالج الشعر، حيث يعمل البقدونس على تطويل الشعر وحمايته من التساقط، كما يعطيه ملمس ناعم ولامع، ويتم تحضيره من خلال فرم كمية من البقدونس وخلطها بزيت الزيتون النقي الأصلي، ويتم وضع هذه الخلطة على الشعر بداية من الجذور وحتى أطراف الشعر، ثم نبدأ في التدليك برفق للحصول على نتيجة.

وصفة البصل والعسل

وهي يتم تحضيرها من خلال غلي بصلتين بدون قشر في كمية من الماء وبعد ذلك نضع عليهم ملعقتين من العسل النقي، ويتم التقليب جيداً ونضع الخلطة على الشعر بالكامل قبل النوم ثم يتم غسله في الصباح.

وصفة البصل والزيوت

إن الزيوت الطبيعية والبصل لها مفعول قوي في الشعر، وذلك من خلال:

المكونات

عصير بصل بمقدار ٣ ملاعق كبيرة.

زيت جوز الهند بمقدار ١ ملعقة كبيرة.

زيت الزيتون بمقدار ١ ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير

يتم مزج مقادير كلاً من عصير البصل مع زيت جوز الهند مع زيت الزيتون.

نقوم بتقليب هذه المكونات جيداً مع بعضها حتى يصبحوا خليط متجانس.

يتم وضع الخلطة على الشعر وتوزيعها جيداً على الجذور وحتى الأطراف.

من المهم تدليك فروة الرأس لمدة ٥ دقائق حتى تتغلغل الزيوت والبصل في أعماق الفروة.

يتم وضع الخليط قبل النوم وغسله في الصباح بالشامبو المناسب، ويتم تكرارها مرتين أو ثلاثة في الأسبوع.

كانت هذه الخلطة السحرية للشعر التي تعمل على معالجته من مشكلات كثيرة، كما أننا ذكرنا لك أكثر من وصفة لكي تختار من بينهم الوصفة المناسبة معك، وبذلك سيصبح شعرك ناعم ومسترسل وسوف تتخلصين من أي مشكلة تواجهك.