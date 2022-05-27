نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة مثالية.. الخلطة السحرية لتفتيح البشرة وإزالة البقع والنمش والمسام الواسعة بأسرار البيوتي سنتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليك الآن الخلطة السحرية لتفتيح الوجه، والتي لها نتائج فعالة في تفتيح البشرة والتخلص من بقع الجلد، فجميعنا نتعرض إلى الاحتراق بسبب الشمس والأشعة الفوق بنفسجية، فنبحث عن طرق فعالة وطبيعية لا تحتوي على مواد كيميائية تضر بالشعر، ولذلك تابع معنا مقال اليوم وسوف تستفيد من وصفاتنا بشكل كبير.

الخلطة السحرية لتفتيح البشرة

إذا قمت بإتباع الخطوات التي سنعرضها لك فسوف تجد النتيجة المطلوبة على بشرتك، وتتمتع ببشرة أفتح درجة أو درجتين.

خلطة اللبن والعسل

يحتوي اللبن على الكثير من الفيتامينات المفيدة لصحة البشرة، لذلك هذه الوصفة ستكون مفيدة لك:

المكونات

لبن طازج بمقدار ١ ملعقة كبيرة.

عسل نقي بمقدار نصف ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير

يتم وضع كمية العسل على كمية اللبن في وعاء ونقوم بتقليبهم جيداً مع بعض.

نقوم أولا بغسل الوجه بالماء الدافئ لكي نفتح المسام لتستفيد من المكونات بشكل أكبر.

نقوم بعدها بوضع الماسك على الوجه بشكل كامل.

نتركه على الوجه لمدة ربع أو تلت ساعة.

بعدها نغسل الوجه بالماء البارد لكي نغلق مسام الوجه، ويتم تكرار هذه الوصفة ٣ مرات في الأسبوع.

خلطة الأفوكادو والجزر

وهي وصفة فعالة في إعطاء الوجه النضارة والحيوية المطلوبة:

المكونات

١ حبة كبيرة من الأفوكادو.

١ حبة كبيرة من الجزر.

كريمة سائلة بمقدار نصف كوب.

عسل بمقدار ١ ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

نقوم بتقشير حبة الأفوكادو ومن ثم نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة.

نقوم بعدها بسلق الجزرة ثم نضيفها إلى قطع الأفوكادو.

نضيف إليهم الكريمة والعسل بالمقادير التي ذكرناها.

نقوم بهرس الخليط مع بعضه وتقليبه جيداً حتى تصبح المكونات كلها متجانسة.

نقوم بوضع الماسك على الوجه وفرده جيداً على الوجه والرقبة معاً.

نتركه على الوجه من ١٥ إلى ٣٠ دقيقة حسب الرغبة.

نغسل الوجه بعد ذلك بالماء الفاتر.

كانت هذه الخلطة السحرية لتفتيح البشرة التي زاد الطلب عليها، كما أننا ذكرنا لك وصفتين لكي تختار من بينهم الوصفة المناسبة معك، ونتمنى أن نكون استطعنا افادتك اليوم من خلال وصفاتنا الطبيعية والتي ستغير شكل بشرتك تماماً.