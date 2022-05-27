نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل السمنة البلدي بكوب من الزيت ….. ريحة وترميلة والطعم جنان ووفري فلوسك في المقال التالي
عمل السمنة البلدي في المنزل، حيث تبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق عديدة من أجل التوفير ويمكنك الآن عمل كيلو من السمن البلدي في المنزل بكل سهولة من خلال كوب واحد من الزيت، هناك العديد من الطرق المختلفة لصناعة السمن البلدي في المنزل لكن تلك الطريقة مضمونة ومجربة وسوف تنجح معك من اول مرة وسوف تعتمدين عليها في حياتك، كما أنها موفرة جدًا وتعطي كمية كبيرة من خلال خطوات بسيطة ولكن يجب اتباع كافة التعليمات التي سوف نرشدكي إليها في المقال كي تكون السمنة البلدي كما تريدينها وأفضل بكثير.
عمل السمنة البلدي في البيت بسهولة
عادةً كانت الطريقة المعتمدة من أجل الحصول على السمن البلدي هو إحضار كمية وفيرة من القشطة ووضعها في الفريزر لمدة يوم ثم إخراجها والعمل على ضربها ضربًَا شديدًا بالمضرب الكهربائي حتى تفك ثم وضعها على النار مع التقليب من أجل الحصول على السمن، لكن تلك الطريقة صعبة إلى حد ما كما أن القشطة قد تتحروق أثناء عملية التسييح.
طريقة عمل السمن البلدي بكوب من الزيت
تلك الطريقة سهلة ومضمونة والنتيجة مرضية بإذن الله تعالى وسوف نحتاج إلى الآتي:
- كمية من القشطة الجاهزة أو وش اللبن.
- كوب واحد من الزيت “يفضل زيت ذرة أو عباد”.
طريقة عمل السمن الفلاحي
- احضري إناء عميق ونظيف وجاف تمامًا.
- ثم قومي بوضع كوب الزيت.
- بعد ذلك أضيفي القشطة الموجودة لديكي.
- ارفعي المكونات على النار.
- يجب أن تكون النار هادئة جدًا.
- ثم استمري في التقليب.
- قلبي المكونات حتى تلاحظين أن القشطة قد ساحت تمامًا وتكون لديكي المورتة.
- بعد ذلك انزلي السمن من على النار واتركيه جانبًا كي يهدأ من الحرارة تمامًا.
- ثم احضري برطمان من الزجاج أو أي وعاء نظيف وجاف.
- افرغي السمن به واحتفظي بالمورتة.
- ضعي السمن في الثلاجة وانتظري حتى يجمد تمامًا.
- أصبح الآن السمنة البلدي جاهزة للاستخدام.
- حيث إنها صحية جدًا ومفيدة وكما ذكرنا يجب استخدام نوع جيد من زيت الطعام.
- لا يشترط كمية معينة من القشطة أي كمية متوفرة لديكي سواء القشطة الجاهزة أو وش الحليب.
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