عمل السمنة البلدي بكوب من الزيت ….. ريحة وترميلة والطعم جنان ووفري فلوسك

عمل السمنة البلدي في المنزل، حيث تبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق عديدة من أجل التوفير ويمكنك الآن عمل كيلو من السمن البلدي في المنزل بكل سهولة من خلال كوب واحد من الزيت، هناك العديد من الطرق المختلفة لصناعة السمن البلدي في المنزل لكن تلك الطريقة مضمونة ومجربة وسوف تنجح معك من اول مرة وسوف تعتمدين عليها في حياتك، كما أنها موفرة جدًا وتعطي كمية كبيرة من خلال خطوات بسيطة ولكن يجب اتباع كافة التعليمات التي سوف نرشدكي إليها في المقال كي تكون السمنة البلدي كما تريدينها وأفضل بكثير.

عمل السمنة البلدي في البيت بسهولة

عادةً كانت الطريقة المعتمدة من أجل الحصول على السمن البلدي هو إحضار كمية وفيرة من القشطة ووضعها في الفريزر لمدة يوم ثم إخراجها والعمل على ضربها ضربًَا شديدًا بالمضرب الكهربائي حتى تفك ثم وضعها على النار مع التقليب من أجل الحصول على السمن، لكن تلك الطريقة صعبة إلى حد ما كما أن القشطة قد تتحروق أثناء عملية التسييح.

طريقة عمل السمن البلدي بكوب من الزيت

تلك الطريقة سهلة ومضمونة والنتيجة مرضية بإذن الله تعالى وسوف نحتاج إلى الآتي:

كمية من القشطة الجاهزة أو وش اللبن.

كوب واحد من الزيت “يفضل زيت ذرة أو عباد”.

طريقة عمل السمن الفلاحي