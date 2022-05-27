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تريد كل فتاة وكل سيدة أن تظهر بشكل جديد لأن التغيير يعطيها ثقة بنفسها سواء كان في طريقة وضع الماكيج أو بصبغ الشغر بألوان تناسب بشرتها وتتماشى مع الموضة، فكثير من الفتيات والسيدات يفضلون صبغ الشعر حتى يظهروا بمنظر رائع وجذاب أمام الناس سواء فى المناسبات أو فى الأفراح فيوجد الكثير من ألوان صبغات الشعر منها الأسود الداكن والبني الغامق والبني الفاتح والأصفر والكستنائي والزيتوني، وكلها ألوان جميلة ولكن تقليدية فتختار ألوان جريئة لصبغة الشعر مثل اللون الأحمر فهو لون جميل. مكونات طريقة عمل صبغة الشعر باللون الأحمر كمية من مطحون الكركدية تناسم حجم الشعر

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من مطحون قشر الرمان

نصف ملعقة صغيرة الحجم من لون طعام أحمر صحي

إثنين كوب كبير الحجم من الماء

كوب واحد صغير الحجم من خل التفاح

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

كوب واحد صغير من عصير البنجر

ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند

وعاء عميق لخلط المكونات

فرشاة

قفاز لليدين

غطاء للرأس من البلاستيك طريقة عمل صبغة الشعر باللون الأحمر أولا نقوم بغسل وتنظيف الشعر جيدا بالماء ثم نجففه بالمنشفة حتى يكون جاهز للصبغة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير إناء ونضع به كمية من الماء وكمية من مطحون الكركدية ونرفعه على النار حتى الغليان، ونتركه جانبا حتى يبرد.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ونضع به الفازلين ومطحون قشر الرمان ولون طعام أحمر صحي وخل التفاح وعصير الليمون وعصير البنجر وزيت جوز الهند وماء الكركدية ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نقوم بلبس قفازين في اليد ثم نبدأ بوضع الخلطة على الشعر وندلك فروة الرأس جيدا ونوزع هذه الخلطة فى منتصف ونهاية الشعر ثم نتركه على الشعر على حسب إذا كان الشعر أصلا فاتح نتركه لمدة خمسة ساعات وإذا كان غامق يترك أكثر من ذلك.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء، وسيظهر الشعر باللون الأحمر الجميل. عمر شويل - جدة بلون جرئ وجذاب أصبغي شعرك بنفسك باللون الأحمر في البيت بدون تكلفة وأضرار - ثقفني

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