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سواء محشو بالشكولاته أو محشو بالجبنة أو المربى أو بالخضروات أو سادة يتم تناول الكرواسون والباتيه في وجبة الإفطار مع كوب اللبن أو كوب الشاي، ويفضل العديد من الناس تناول الكرواسون والباتيه فى أي وقت من أوقات اليوم أو فى أي مكان مثل المدرسة أو الرحلات، ويتميز الكرواسون والباتيه بطعمه اللذيذ، وسر نجاح الكرواسون هو عمل العجينة الهشة مثل الإسفنج، والتي من مكوناته البيض والحليب والدقيق وزيت الزيتون، وكل هذه المكونات تحتوى على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة والصحية مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن اللازمة لبناء الجسم وتعطي النشاط والقوة وتحمي الجسم من الأمراض وتعزز من الجهاز المناعي. مكونات طريقة عمل الكرواسون والباتيه إثنين كوب كبير الحجم من الدقيق الأبيض

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الخميرة الجافة

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر

كوب واحد كبير الحجم من الحليب السائل

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح

دهان الوجه

حبة واحدة من البيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا

للحشو

شيكولاتة أو جبنة على حسب الرغبة طريقة عمل الكرواسون والباتيه أولا نقوم بتحضير كوب ونضع به كمية مناسبة من الماء ونضع به الخميرة الجافة وملعقة واحدة صغيرة من السكر ويتم التقليب ونتركها جانبا حتى تفور.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ونضع به إثنين كوب كبير الحجم من الدقيق الأبيض وملعقة واحدة صغيرة من الملح ثم نضيف مزيج الخميرة إليه ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا مع بعض، والعجن إلى أن تتكون عجينه متماسكه وناعمة.

ثم نغطي العجين ونتركه لمدة ساعة ونصف حتى يتضاعف حجمها، وبعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ثم نأخذ كرة من العجين ونقوم بفردها علي سطح مستوى به دقيق حتى لا تلتصق العجين ثم نقوم بتقطيعها علي شكل مثلثات.

وبعد ذلك نقوم بوضع الحشو الشيكولاتة أو الجبن ثم نمسك بطرف المثلث ونقوم بلفه ونكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من كل الكمية.

ونقوم برص الكرواسون فى صينية وندهنها بخليط البيض والحليب ثم ندخلها الفرن حتى تنضج وتقدم الكرواسون والباتيه وبألف هنا. عمر شويل - جدة ب2 كوب دقيق أعملي الكرواسون والباتيه بعجينة قطنية وهشة وبطريقة ألذ من الجاهز - ثقفني

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