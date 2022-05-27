نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة المصانع أعملي التونة في البيت بمكونات غير مكلفة وبالطريقة الأصلية 100% في المقال التالي

نظرا لغلاء المنتجات وإرتفاع الأسعار سوف نقدم إليكي طريقة عمل التونة اللذيذة فى المنزل بطريقة تحضير سهلة جدا، ولا تأخذ وقت أو جهد، وتتميز التونة بطعمها الشهي الذي لا يختلف عليه أحد، ويقبل علي تناول التونة بكثرة الكبار والصغار بصفة خاصة، وتناول التونة صحي ومفيد جدا لصحة الإنسان لأنه يحتوي علي الكثير من المعادن والفيتامينات والفوسفور، وأيضا جميع أنواع الأسماك مفيدة وخاصة للمرأة الحامل لأنه يعطي طاقة وقوة ونشاط للجسم، ويحتوي على كثير من البروتينات، ويقلل من نسبة الكوليسترول في الدم. مكونات طريقة عمل التونة الشهية في المنزل كيلو واحد من سمك الماكريل أو سمك التونة

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق

ثلاثة من ورق اللورا

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من كمون حصي

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من عصير الليمون

كوب واحد صغير الحجم من الزيت

إثنين من ثمرة ليمون مقطعة إلى شرائح

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود

نصف كوب صغير الحجم من الخل الأبيض

كوب واحد كبير الحجم من الماء

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ملح ليمون

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح

برطمان من الزجاج طريقة عمل التونة أولا نقوم بتحضير السمك ثم نقوم بتنظيفه من الداخل ومن الخارج ثم نقوم بقطع الذيل والرأس، وبعد ذلك نغسل السمك جيدا بالماء ثم نقوم بقع السمك إلى نصفين.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ونضع به السمك والدقيق والليمون ثم نتركه جانبا لمدة خمسة عشر دقيقة.

وبعد ذلك نقوم بغسل السمك جيدا بالماء الفاتر حتى نتخلص من الدقيق والليمون.

ثم نقوم بتحضير وعاء ونضع به كمية من الماء وشرائح الليمون وورق اللورا والكمون والفلفل الأسود ثم نرفعه على النار حتى الغليان ثم نضيف إليه السمك ونتركه يغلي لمدة ساعة. وبعد ذلك نقوم برفع الوعاء من على النار ونخرج السمك ثم نضعه في وعاء آخر به ماء مثلج ونتركه لمدة دقيقتين.

ثم نقوم بإزالة الشوك من داخل وخارج السمك ونقطع التونة إلى قطع متوسطة الحجم ونضعها فى برطمان ثم نضيف اليه خليط الخل والليمون والزيت ثم نضعها في الثلاجة لحين الإستخدام. عمر شويل - جدة بطريقة المصانع أعملي التونة في البيت بمكونات غير مكلفة وبالطريقة الأصلية 100% - ثقفني

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