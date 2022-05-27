نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصنعي بنفسك غسول يومي لبشرتك لتنظيف البشرة من الشوائب بعمق بأقل تكلفة في المقال التالي

تحتاج البشرة إلى عناية وإهتمام حتى لا يحدث بها مشاكل لأن عدم النظافة اليومية وعدم الاهتمام سوف يزيد من مشاكل البشرة، فلابد من إستخدام غسول طبيعي للوجه، ويقصد بالغسول هو التنظيف العميق للبشرة وليس التنظيف السطحي الذي يعمل على إزالة الدهون والشوائب المتراكمة فى الوجه وهو يناسب جميع أنواع البشرة سواء كانت بشرة حساسة أو بشرة دهنية أو بشرة جافة أو بشرة مختلطة فيحب العديد من النساء والفتيات وأيضا الرجال إستخدام غسول طبيعي مكون فى المنزل، ولكن لا يفضلون إستخدام المنتجات الصناعية المتوفرة فى الأسواق لأنها تحتوى على مواد كيميائية تتلف وترهق البشرة وتعمل على إحمرارها وتسبب الحساسية. مكونات غسول للوجه ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الأفوكادو

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب السائل

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الجلسرين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الماء

قطعة من القطن نظيفة طريقه عمل غسول منزلي للوجه في البداية نقوم بتحضير وعاء ونضع به جميع المكونات من ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد وإثنين ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الأفوكادو وثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادي وإثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب السائل وملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز وخمسة ملاعق كبيرة من زيت الليمون وثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وإثنين ملعقة صغيرة من الجلسرين وثلاثة ملاعق كبيرهة من الماء ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا حتى نحصل على خليط لين ومتجانس.

وبعد ذلك نقوم بتنظيف وغسل الوجه جيدا بالماء.

ثم نقوم بتحضير قطعة نظيفة من القطن ونقوم بغمسها فى هذا الغسول ونمررها على الوجه جيدا وبرفق ونتركها لمدة ساعة ونصف.

وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ويكرر هذا يوميا وسوف نلاحظ وجه مشرق ولامع بفضل هذا الغسول. عمر شويل - جدة أصنعي بنفسك غسول يومي لبشرتك لتنظيف البشرة من الشوائب بعمق بأقل تكلفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أصنعي بنفسك غسول يومي لبشرتك لتنظيف البشرة من الشوائب بعمق بأقل تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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